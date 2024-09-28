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A Haber görüntüledi! Beyrut sokaklarında insanlık dramı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:28 Güncelleme: 28.09.2024 14:36
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A Haber görüntüledi! Beyrut sokaklarında insanlık dramı

İsrail’in dün gece Beyrut’u ateş yerine çevirmesinden sonra insanlar göçe başladı. Başkent Beyrut sokaklarında yaşanan insanlık dramını A Haber görüntülerken detayları muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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