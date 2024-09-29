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İran bu işin neresinde?

İran bu işin neresinde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:05
Önce Haniye sonra Nasrallah... Şimdi hedefte kim var? Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu, “İran Orta Doğu’da farklı bir politikaya gidiyor artık birkaç gündür. İran değişmeye başlayacak.” dedi
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