İran bu işin neresinde?

Önce Haniye sonra Nasrallah... Şimdi hedefte kim var? Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu, “İran Orta Doğu’da farklı bir politikaya gidiyor artık birkaç gündür. İran değişmeye başlayacak.” dedi

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