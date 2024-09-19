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İşte patlatılan telsizler! Abdullah Ağar A Haber'de açıkladı: Bana fantastik geliyor! Bir kabiliyet maskeleniyor olabilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.09.2024 11:35 Güncelleme: 19.09.2024 11:51
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İşte patlatılan telsizler! Abdullah Ağar A Haber’de açıkladı: Bana fantastik geliyor! Bir kabiliyet maskeleniyor olabilir

Bahçeşehir Üniversitesi SAM Başkanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında İsrail'in patlattığı cihazlarla ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Gerçeği örtmek için uluslararası medya da dahil olmak üzere bütün dünyaya kamuoyunu manipüle ediyorlar gibi geliyor bana. Bilmediğimiz bir şey gizliyor olabilirler." dedi. Cihazların nasıl patladığı ile ilgili de konuşan Ağar, "Burada bir ‘elektromanyetik pulse’ var öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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