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Siber terör saldırısı nasıl yapıldı? A Haber canlı yayınında elinde cihazla anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.09.2024 09:26 Güncelleme: 19.09.2024 09:38
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Siber terör saldırısı nasıl yapıldı? A Haber canlı yayınında elinde cihazla anlattı

Terör devleti İsrail’in çağrı cihazlarına siber saldırısı nasıl gerçekleşti? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında elindeki cihazla anlattı. Patlamanın şiddetin bir fünyeye tekabül ettiğini vurgulayan Güçlüer, Türkiye'de bir riskin olmadığını belirtti.

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