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İşte ASELSAN’ın ürettiği yerli ve milli iletişim cihazları

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 11:58 Güncelleme: 19.09.2024 11:59
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İşte ASELSAN’ın ürettiği yerli ve milli iletişim cihazları

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’ın iletişim cihazlarına yönelik teknolojik saldırıları güvenlik kaygılarını arttırdı. A Haber’de ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli iletişim cihazlarını ekrana getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu aktardı.

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