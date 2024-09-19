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İsrail’den teknolojik terör! Dünya taktiği çözmeye çalışıyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 10:25 Güncelleme: 19.09.2024 10:28
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İsrail’den teknolojik terör! Dünya taktiği çözmeye çalışıyor

Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim ağına ikinci bir teknolojik terör saldırısı düzenledi. İsrail güçleri, bu kez örgütün kullandığı telsizleri patlattı. Yüzlerce el telsizinin eş zamanlı infilak ettiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti Yaralı sayısı ise 500’e yaklaştı. İsrail’in terör saldırılarına yönelik gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan dijital iletişim araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

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