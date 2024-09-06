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İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi böyle öldürmüş! Görgü tanığı vahşeti anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 06.09.2024 21:32 Güncelleme: 06.09.2024 22:16
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İsrail Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi böyle öldürmüş! Görgü tanığı vahşeti anlattı

Katil İsrail, aylardır saldırılarına devam ediyor. Son olarak işgalci İsrail'in saldırılarında Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist öldürüldü. Görgü tanığı İsrailli aktivist Pollack, öldürülen Türk aktivist Eygi’nin İsrail askerlerince hedef alındığını anlattı. Pollack, açıklamasında, "İki sefer gerçek mermi ateşlendi. İlki ortada bir noktayı hedef aldı. Sonra ikinci bir gerçek mermi sesi duydum. Yaralanan Eygi'nin 10-15 metre geride zeytin ağaçlarının altında durduğu yere doğru koştum. Onu yerde, bir zeytin ağacının altında yatarken buldum." dedi.

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