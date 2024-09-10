10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin konusunda İsrail'e tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:44 Güncelleme: 10.09.2024 17:06
ABONE OL
ABD’den Ayşenur Ezgi Eygi’nin konusunda İsrail’e tepki

Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan açıklama geldi. Blinken Eygi'nin öldürülmesinin sebepsiz ve haksız olduğunu vurgularken durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. İsrail'den yapılan açıklamada ise Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör