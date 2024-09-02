Savcı Necip Cem İşçimen’e saldırıda gelişme! 2 şüpheli tutuklandı

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmadaki son detayları canlı yayında anlattı:

İnsanın içini acıtan vahşete yakın görüntüler ortaya çıktı. Burada yere düşen bir insana yönelik ciddi bir darp var. Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen otoparkta çıkışta ön tarafında işlem yapıldığı için aracında bekleme halinde ve bunu da ifadesinde söylüyor. Ancak olay anında arkasındaki aracın sürekli korna çalmasından sonra aşağı inip durumu izah ediyor. Şoför koltuğunun yanındaki kişi ile konuşurken şoför koltuğundaki şahıs araçtan inerek savcı Necip Cem İşçimen'e saldırıyor.

PLAKADAN ADRES TESPİTİ

Saniyeler içinde araçtan inip saldırıyor burada bir öfke kontrolü problemi görüyoruz. Olayla ilgili olarak İstanbul polisi hemen harekete geçti. Olayın ardından savcı Necip Cem İşçimen karakola gidiyor ve görüntülerden şüphelileri teşhis edip şikayetçi oluyor. Şüphelilerden bir tanesi kullandıkları aracın plakasından adresi tespit edilip bulundu. Araç yakalanan kişinin değil yan tarafta oturan kişinin üzerine kayıtlı. Savcı ile konuşan kişinin gözaltı işlemi yapıldı. Daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SABIKASI KABARIK

Darp olayını gerçekleştiren kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Sabıka kaydı oldukça kabarık 7 suçtan işlem yapılmış. Suç kaydına bakıldığı zaman bu şahsın bu tarz eylemleri rahatça yapacak bir profil olduğu görünüyor. Mala zarar verme, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kayıtları var. Bu konuda yaralama konusuna giriyor. Zanlı yapılan çalışmaların ardından yakalandı. Gereken cezayı alacaktır.