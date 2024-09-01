01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı! Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 21:53 Güncelleme: 01.09.2024 22:04
ABONE OL
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldırı! Soruşturma başlatıldı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör