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Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu

Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 15:58
Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırının firari şüphelisi, savcılığa teslim oldu. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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