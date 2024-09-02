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İsrail "İnsani Ara" tanımıyor! Kuzeyden güneye Gazze bombalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 02.09.2024 11:07 Güncelleme: 02.09.2024 11:13
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İsrail İnsani Ara tanımıyor! Kuzeyden güneye Gazze bombalandı

İsrail güçleri, verilen insani arada da katliamı sürdürdü. Gazze'de birçok bölge bombalandı. Vurulan adresler arasında bir okul da vardı. Sıcak noktadan detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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