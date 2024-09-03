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Artık polisin yakasında göz var! Yüz tanıma sistemli kamera

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:03 Güncelleme: 03.09.2024 10:04
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Artık polisin yakasında göz var! Yüz tanıma sistemli kamera

Polis çevirmelerinde kullanılmaya başlayan yaka kameraları sayesinde, GBT'ye ihtiyaç duymadan kimlik bilgileri polisin önüne serilecek. İşte detaylar...

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