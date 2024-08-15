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TBMM'de tarihi gün: Gazze'nin sesi yükseldi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de tüm partilere seslendi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.08.2024 13:56 Güncelleme: 15.08.2024 15:31
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TBMM’de tarihi gün: Gazze’nin sesi yükseldi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de tüm partilere seslendi

Son dakika haberi... TBMM tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'te dünyaya seslendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ın sorularını yanıtladı.

Gazze'nin sesi TBMM'den yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün TBMM'de özel oturumda dünyaya seslendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de ayakta alkışlandıFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de ayakta alkışlandı

Mahmud Abbas'ın TBMM'de hitap edecek olması ne anlama geliyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ın sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan ile Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'deBaşkan Erdoğan ile Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çok anlamlı bugün TBMM'de tarihi bir günü yaşamış olacağız. Sayın Abbas dün ülkemize teşrif ettiler Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmelerini gerçekleştirdiler ve az sonra da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek. Hem ülkemiz kamuoyuna hem de bütün dünya kamuyoyuna önemli mesajlar verecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştuAdalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştu

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇEMEDİ"

7 Ekim'den bu yana insanlık suçu işleniyor Filistin'de. 40 binden fazla insan şehit edildi. Bunun yüzde 80'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor maalesef.

Dünyanın gözü önünde bir soykırım işlendi insanlık suçu işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Uluslararası sistem uluslararası kuruluşlar maalesef bu katliamı önlemeye yetmedi, etkisiz kaldılar.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştuAdalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştu

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER PLATFORMDA YÜKSEK SESLE SESLENDİRİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında ifade ettiği uluslararası sistem artık revizyona tabi tutulmalıdır dünya 5'ten büyüktür derken aslında bu sorunlara işaret ediyor bu sorunları çözemiyorsa bu sistem bu uluslararası kuruluşlar uluslararası mahkemeler niye var diyor ve bunu da yüksek sesle her platformda uzun bir süredir seslendiriyor BM kürsüsü de dahil olmak üzere her platformda.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştuAdalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştu

Bunu seslendiren birkaç ülke lideri daha var Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda öncülük yaptı ve dün BM Genel Sekreterinin de bu konudaki ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımızı teyit edecek şekildeydi. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle liderliği dünyada dikkat çekti.

"FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARI İŞGAL EDİLDİ"

Filistin meselesi aslında asırlık bir mesele 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin toprakları maalesef bundan bir asır önce işgal edildi orada bir İngiliz manda idaresi BM o zamanki Cemiyet-i Akvam tarafından kabul edildi ve orada yerleşimci adı altında Filistinlilerin toprakları evleri tarlaları işgal edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştuAdalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştu

"DEVLET DEMEK DE MÜMKÜN DEĞİL"

İşgal süreci içerisinde orada İsraillilerin kurdurduğu terör örgütleri oradaki yerleşik Filistinlilerle çatışmaya başladılar o çatışmalar sorunlara yol açtı ve BM bu süreç içerisinde geçtiğimiz yüzyıl içerisinde çok sayıda karar aldı oradaki çatışmaların sona ermesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi 1967'de 6 gün savaşlarında işgal ettiği Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası tüm bunları işgal etti. İşgal ettiği topraklardan çekilmesine ilişkin BMGK'nın kararı var. Bunlar haksız bir işgaldir çekil diyor ama maalesef BM'nin hem Genel Kurul kararlarına hem de Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararlarına uymayan bir devlet söz konusu aslında buna devlet demek de mümkün değil. İnsanlık suçu işleyen yöneticilerinin soykırım suçu işlediği bir durum söz konusu.

"SOYKIRIM SUÇUNU TÜRKİYE İFŞA ETTİ"

Türkiye 7 Ekim'den bu yana hem 7 Ekim öncesi de biz Filistin davasının hep yanında olduk. 7 Ekim'den bu yana da yüksek sesle orada bir insanlık suçu işlendiğini hep haykırdık. Bir an önce orada akan kanın durması için mücadele ettik. Diplomatik çalışmaları Dışişleri Bakanımız, Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda orada bir an önce çocuk katliamının kadın katliamının durması akan kanın durması konusunda gayretler sergilendi. Oradaki soykırım suçunun dünyaya ifşası aslında Türkiye tarafından sağlandı. Devletin resmi ajansı AA, TRT orada delilleri topladı ve bu deliller bugün hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündeminde hem de Uluslararası Adalet Divanı'nın gündeminde.

Bu uğurda Anadolu Ajansı şehit verdi. 100'den fazla gazeteci şehit edildi. Basın özgürlüğünü savunan kuruluşlar, dünyada ifade özgürlüğünü savunanlar maalesef Filistin'de 100 gazeteci şehit edilirken sesleri çıkmıyor.

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştıKatil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı

SOYKIRIMI AYAKTA ALKIŞLADILAR

Netanyahu ve soykırım suçunu işleyenlerle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tutuklamaya yönelik bir yakalama kararı da talep etti ama maalesef bu yakalama kararı icra edilemiyor. Sistem maalesef işlemiyor. Yakalama kararı talep edilen bir kişi gitti ABD Kongresi'nde konuşma yaptı ve ayakta alkışlandı. Soykırım suçunu işleyen şahsı alkışlayarak aslında o suça ortak olduklarını da göstermiş oldular.

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştıKatil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı

Uluslararası sistemi harekete geçirmek için çalışıyoruz.

"CHP'NİN AÇIKLAMALARI BU DAVAYA ZARAR VEREN AÇIKLAMALAR"

Filistin davası birleşmemiz gereken bir durum. İktidarıyla muhalefetiyle ayrı gayrımız olmamalı ama maalesef tabii içi politikada CHP'nin özellikle Hamas'a ilişkin beyanları Hamas'ı terör örgütü olarak niteleyen beyanları bu davaya zarar veren açıklamalardı. Bunun siyasetinin yapılması politikasının yapılması doğru değil. Bütün partiler olarak birlikte olmamız lazım.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta A Haber'e konuştuAK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta A Haber'e konuştu

"BÜTÜN DÜNYA İZLEYECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Tarihi bir an ve tarihi bir konuşma olacak. Filistin'in Gazze'nin yıllardır süren bu mücadelesinin belki de en önemli anlarından bir tanesi olacak.

Gazze'de yapılan soykırımın, yaşanılan dramın ve acının aslında bir tarifi yok. Anlatılmaya da ihtiyacı yok. Her gün canlı canlı soykırımı izletiyorlar dünyaya. Buna sessiz kalan dünyaya buna sessiz kalan İslam İş Birliği Teşkilatı'na mesajların verilmesi ve harekete geçilmesi için önemli bir noktanın olacağına inanıyorum ben bugün TBMM'de yapılacak konuşmanın. Bunu bütün dünya izleyecek o yüzden çok anlamlı ve kıymetli.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber'e konuştuTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber'e konuştu

TÜRKİYE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLDU

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: Burada TBMM'nin bahçesinden bütün milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Meclis'imiz tarihi bir gün yaşıyor. Aslında Türkiye olarak dünya olarak tarihi bir gün yaşıyoruz. Filistin davasının burada bütün dünyaya bir mesaj şeklinde en yüksek sesle vereceğini az sonra göreceğiz.

Filistin halkının özgür olmasına kadar Filistinlilerin yanında olacağız. Filistin davalarını takip edeceğiz. Geçtiğimi hafta soykırım davasına müdahil olduk Türkiye olarak. Burada da güçlü bir mesaj vermiş olduk. İnanıyorum ki başka ülkeler de bu davaya müdahil olacaktır.

Gazze’nin sesi TBMM’den yükseliyorGazze’nin sesi TBMM’den yükseliyor GAZZE'NİN SESİ TBMM'DEN YÜKSELİYOR

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