TBMM’de tarihi gün: Gazze’nin sesi yükseldi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de tüm partilere seslendi

İşte o açıklamalardan satır başları;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çok anlamlı bugün TBMM'de tarihi bir günü yaşamış olacağız. Sayın Abbas dün ülkemize teşrif ettiler Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmelerini gerçekleştirdiler ve az sonra da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek. Hem ülkemiz kamuoyuna hem de bütün dünya kamuyoyuna önemli mesajlar verecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştu

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇEMEDİ"

7 Ekim'den bu yana insanlık suçu işleniyor Filistin'de. 40 binden fazla insan şehit edildi. Bunun yüzde 80'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor maalesef.

Dünyanın gözü önünde bir soykırım işlendi insanlık suçu işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Uluslararası sistem uluslararası kuruluşlar maalesef bu katliamı önlemeye yetmedi, etkisiz kaldılar.