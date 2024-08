TBMM’de tarihi gün: Gazze’nin sesi yükseldi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de tüm partilere seslendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında konuştu

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER PLATFORMDA YÜKSEK SESLE SESLENDİRİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında ifade ettiği uluslararası sistem artık revizyona tabi tutulmalıdır dünya 5'ten büyüktür derken aslında bu sorunlara işaret ediyor bu sorunları çözemiyorsa bu sistem bu uluslararası kuruluşlar uluslararası mahkemeler niye var diyor ve bunu da yüksek sesle her platformda uzun bir süredir seslendiriyor BM kürsüsü de dahil olmak üzere her platformda.