15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas görüşmesi dünya medyasında! İsrail'in tansiyonu yükseldi: Türkiye baskıyı artıracak

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:50 Güncelleme: 15.08.2024 12:08
ABONE OL
Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas görüşmesi dünya medyasında! İsrail’in tansiyonu yükseldi: Türkiye baskıyı artıracak

Gazze meselesine en çok sahip çıkan lider olarak İslam dünyasında önemli bir yeri olan Başkan Erdoğan'ın dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme uluslararası basında oldukça ses getirdi. İngiliz ve Fransız medyası dev zirveyi manşetlerine taşırken, Başkan Erdoğan'ın güçlü ve dik duran siyasetine vurgu yaptı. İsrail basını ise başkan Erdoğan’ın, Türkiye’nin uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskısını artırması için çalışacağına yönelik sözlerini ön plana çıkardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör