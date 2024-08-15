Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: Soykırım suçunu Türkiye ifşa etti

Son dakika haberi... TBMM tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'te dünyaya seslenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ın konu ile ilgili sorularını yanıtladı.

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