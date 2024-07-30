İsrail’in Lübnan’a saldırı planı! Golan Tepeleri’ne roketleri kim attı, perde arkasında ne var?
Golan Tepelerine saldırı sonrası İsrail'in hedefinde Lübnan var. Hizbullah saldırıyı kendisinin yapmadığını açıklamasına rağmen katil Netanyahu bedel ödeteceklerini söyledi. Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseldi. Peki İsrail Lübnan’a saldıracak mı? Bölgede savaş planı değişti mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan değerlendirdi.
Geçtiğimiz cumartesi günü İsrail işgali altında Suriye toprakları olarak bilinen Golan Tepeleri'ne roketli bir saldırı düzenlendi. 10'dan fazla kişinin can verdiği 30 kadar yaralının olduğu saldırıyı Hizbullah kendisinin yapmadığı belirtirken katil İsrail devleti ve cani Netanyahu, Hizbullah'ın bedel ödeyeceğini açıkladı.
BÖLGEDE GERİLİM HAT SAFHADA
Tüm dünya halkları tarafından protesto edilen ve lanetlenen soykırımcı Netanyahu ABD'de katliama destek ararken gerçekleşen saldırı "sahte bayrak" saldırısı olarak nitelendirilirken olay yerinde bulunan roket parçalarının da İsrail'e ait olduğu öne sürüldü. Lübnan'da ise gerilim hat safhada ve insanlar ülkeyi terk etmek istiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan değerlendirdi.
"HEMEN BARIŞ GELMEZ"
Prof. Dr. İsmail Ermağan: Golan Tepeleri'nin vurulmasından sonra bir sakinlik olduğu söyleniyor ama Orta Doğu söz konusu olduğu zaman "hemen barış geldi" gibi sözleri kullanamayız. Suriye ve Suriye'nin arka balkonu olarak söylenen Lübnan ve onun altı İsrail, Filistin ve Golan Tepeleri… Buralar önemi noktalar.
ABD VE ÇİN'İN KARŞILIKLI HAMLELERİ
ABD'de katil Netanyahu ayakta dakikalarca alkışlanırken dünyanın diğer devi Çin; Filistinli aktörleri birleştirmeye çalıştı. Çin eğer bir aktör olacaksa yani kabuğundan kafasını dışarı çıkarıp Orta Doğu'ya da bakıp alandakileri birlikte hareket etmeye teşvik etmesi lazımdı. Peki neden? ABD; Tayvan'da Çin Denizi'nde her türlü deneyi yapıyor. Çinliler de artık bu durumu görmeye başladı. Birileri katil Netanyahu'yu alkışlarken Çin'in Filistinli aktörleri birleştirme çabası önemlidir.
OLAN BİTENLER TÜRKİYE'NİN UZAĞINDA DEĞİL
Lübnan denilip geçilemez. Türkiye'nin hemen altında yavru vatan KKTC bulunuyor. Bu pencereden bakıldığından olan bitenler bize çok uzak değil. 1967 savaşında Golan Tepeleri'ini İsrail buraları işgal etti. İsrail'in suyunun 3'te 1'i buradan geliyor. Burası çok stratejik bir yer. Denklemlere bakıldığı zaman İsrail'in ne yapmak istediği anlaşılır. Orta Doğu'da sınırları değiştireceklerini deklare ettiler. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı İsrail'e gireceğini söyledi; burada 1 dakika durmak gerekir. Deney mi yapılıyor? Ortada ciddi bir durum var.
İSRAİL DİN SAVAŞI YAPIYOR
İsrail yapılan barış baskılarının hiçbirini ciddiye almıyor. İsrail 40 bin insanı katletti. Bütün dünya Filistin'de neler yapıldığını biliyor ve görüyor; şimdi o ateş Lübnan'a gidecek. Ben daha önce dananın kuyruğunun Lübnan'da kopacağını söylemiştim. Burada erteleme durumu var; karşı taraf güçlenip güçlenip saldırıyor. İşte burada artık savunma alma durumu ortaya çıkıyor. İsrail bir din savaşı yürütüyor. Beyninin içinde dönen de din savaşıdır.
SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMIYORUZ
ABD, Irak'ı işgal etti ve 1 milyon insan öldü; onları böcek olarak gördüler. Orada da özgürlük geliyordu; orada da din kisvesi altında adamlar kendi ajandalarını uyguladılar. Lübnan gerçekten bir hamle yapmak istiyorsa; eğer gerçekten tüneller varsa; İran'dan gerçek bir destek varsa Golan Tepeleri'nde Suriye'ye yardım etmek istiyorsa Hizbullahı'ı tam olarak desteklemeli. Oradaki rakam yükseltilmeli. Biz burada savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz. Biz aynı zamanda geleceği düşünmek zorundayız. Ortada ciddi bir durum var. Suriye üzerinden İsrail ile Türkiye komşu olabilir. Katil İsrail devleti Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması bile talep ediyor.
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