İsrail’in Lübnan’a saldırı planı! Golan Tepeleri’ne roketleri kim attı, perde arkasında ne var?

Çin'in bölgede uyanışı! ABD'nin deneylerine karşılık geldi

"HEMEN BARIŞ GELMEZ"

Prof. Dr. İsmail Ermağan: Golan Tepeleri'nin vurulmasından sonra bir sakinlik olduğu söyleniyor ama Orta Doğu söz konusu olduğu zaman "hemen barış geldi" gibi sözleri kullanamayız. Suriye ve Suriye'nin arka balkonu olarak söylenen Lübnan ve onun altı İsrail, Filistin ve Golan Tepeleri… Buralar önemi noktalar.

İsrail haritada değiştirme peşinde

ABD VE ÇİN'İN KARŞILIKLI HAMLELERİ

ABD'de katil Netanyahu ayakta dakikalarca alkışlanırken dünyanın diğer devi Çin; Filistinli aktörleri birleştirmeye çalıştı. Çin eğer bir aktör olacaksa yani kabuğundan kafasını dışarı çıkarıp Orta Doğu'ya da bakıp alandakileri birlikte hareket etmeye teşvik etmesi lazımdı. Peki neden? ABD; Tayvan'da Çin Denizi'nde her türlü deneyi yapıyor. Çinliler de artık bu durumu görmeye başladı. Birileri katil Netanyahu'yu alkışlarken Çin'in Filistinli aktörleri birleştirme çabası önemlidir.