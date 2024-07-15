15 Temmuz gecesi Meclis'te neler oldu? Bekir Bozdağ ve Efkan Ala A Haber'de anlattı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adalet Bakanlığı görevini yürüten şu anda da TBMM Başkanvekili olan Bekir Bozdağ ve dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve milletvekilleri o gece Meclis’te yaşananları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na anlattı.
Türkiye, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi asker kıyafeti giymiş alçak darbecilerin darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk devletinin emrinde olan güvenlik güçleri ile FETÖ'cülere karşı gövdesini siper etti ve vatanı hainlere teslim etmedi.
HAFIZALARA KAZINA SÖZLER: ÖLÜMÜNE
15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hafızalara kazınan fotoğraflardan biri de dönemin Adalet Bakanı şu anda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Genel Kurul kürsüsündeki o "ölümüne" konuşmasıydı. FETÖ'cü hainler Meclis'i bombalarken konuşmasına hiç ara vermeden devam eden Bekir Bozdağ, o gece yaşadıklarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
O gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbeci FETÖ'cü hain alçaklara karşı büyük bir direniş gösterirken mücadele verirken ve büyük bir demokrasi zaferine imza atarken şehadet makamına erişen bütün 15 Temmuz şehitlerimizi bu vesileyle bu ülke için şehit olan bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi saygı rahmet minnet ve dua ile yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sıhhatli uzun ömürler diliyorum.
Cumhurbaşkanımızın meydanlara milleti davet etmesi halkın gücünün üstünde başka bir güç tanımadığını ilan etmesi halkımızı daha büyük bir heyecanla meydanlara indirdi ve meydanlar kurumların önleri askeri birliklerin önleri her yer halk tarafından tutuldu.
"HEDEFLERDEN BİRİ DE A HABER'Dİ"
Öte yandan Türk medyası da A Haber başta olmak üzere çok büyük bir dirayet ortaya koydu. Kimseden emir almadan kendi iradeleriyle demokrasiden yana tutum alma tercihinde bulundular. O gün FETÖ'nün hedeflerinden birisi parlamento ise bir tanesi Türk basını ve Türk basını içinde de A Haber'di. O yüzden ben buradan Türk medyasına da aziz milletimize de bu büyük mücadeleye ortak oldukları ve büyük bir zafere imza attıkları için teşekkür ediyor hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum.
O gün parlamentoya geldiğimde burada milletvekillerimiz vardı gazeteciler de vardı danışmanlar da vardı. Genel Kurul çalışıyordu.
"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
Konuşma yaptığım sırada ne kadar geçti bilmiyorum çok büyük bir patlama oldu. Yukarıdaki avizeler sallandı. Yerden tozlar kalktı vekiller sağa sola kaykıldılar. Bombanın meclise atıldığı çok aşikardı ama nereye isabet ettiğini bilemiyorduk. Ama ben konuşmamı kesmedim. Meclis sustu veya konuşmalar durdu denmesin diye o anda aklımdan bu geçti. Hiç konuşmaya ara vermeden konuşmamı sürdürdüm.
"BİZ DÜŞEN BURADA ÖLMEKTİR"
Meclis Başkanımız Sayın Kahraman'a değerli Başkan lütfen Meclis'i kapatmayın, eğer kapatırsanız bu halk Meclis bunlardan korktu der meydana gelmez, meydanda olan da meydanda kalmaz. Bize düşen burada ölmektir. Gitmek isteyen arkadaşımız varsa buyursun gitsin ama siz lütfen Meclis'i çalıştırın. Sağ olsun soyadı gibi kahraman bir büyüğümüz İsmail Bey, Genel Kurul'un çalışmasına karar verdi. Konuşmama kaldığım yerden devam ettim. Bu sefer daha büyük bir şiddetle patlama oldu. Adeta Genel Kurul'un dibine düştü dersek yanlış olmaz.
Halk nasıl direndiyse milletin temsilcisi olan parlamento da milletine uydu böylesine büyük bir direnişi ortaya koydu.
Kendi adıma ben o gece ölümü satın almış birisiyim. Rabbim inşallah şehitlik nasip eder kilometreyi sıfırlar öyle giderim. Meclis'e gelmeden önce yoldayken arabada hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ben bugün şehit olabiliriz diye düşündüm.
Bu başarının bu mücadelenin lideri Erdoğan değil de Biden, Macron olsaydı emin olun uluslararası alanda verilmedik madalya verilmedik devlet nişanı kalmazdı. Nobel Barış Ödülü dahi verirlerdi.
ABD'de de Batı da bunu görmezlikten geldi. Gönül rahatlığıyla isteyerek bir tebrik bile yapamadılar. Küçümsemek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler.
"MİLLETİMİZ BU OYUNU BOZDU"
Dönemin İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala:
O gece başarılı olsalardı nihai hedefleri Suriye'ye Irak'a çevirmekti. FETÖ terör örgütü başarılı olsaydı onları arkasından yönetenlerin ve bu maşanın amacı Türkiye'yi bu Orta Doğu bataklığına sürüklemek ve Suriye ve Irak'a çevirmekti.
Cumhurbaşkanımızın liderlik etmesi dirayeti ve cesareti ve milletimizin de ona olan inancı ve güveni bu oyunu bozdu. Arkasında durması bu oyunu bozdu ve Türkiye'yi uçurumun kenarından aldık o gece biz. Bir parçalanmanın iç savaşın eşiğinden aldık.
"MİLLET İRADESİNİN KALBİNİ BOMBALADILAR"
Çok darbe oldu ama Meclis bombalanmadı daha önce. Milletin iradesinin kalbini bombaladılar. Milletin iradesinin temsilini Külliye'yi bombaladılar. O gece Türkiye'yi uçurumun kenarından aldık. Asla unutulmaması gereken bir gece.
"TİYATRO DİYENLER FİGÜRANDIR"
Tiyatro diyenler figürandır. O işin figüranıdır. Kim tiyatro diyorsa orada rol almıştır. Kontrollü demek tiyatro demek akla mantığa muhakemeye aykırı bir durumdur.
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: O gece akşam saatlerinde Boğaz Köprüsü'ndeki hareketliliğin hemen sonrasında telefonlarımız çalmaya başladı. O dönem AK Parti Kadın Kolları Başkanıydım. Hem kadın vekillerimizden hem de kadın teşkilatı mensuplarımızdan yoğun şekilde telefon geliyordu.
O sırada Gölbaşı'ndaydım. Hızlı şekilde ne olduğuna dair bilgi almaya çalıştık. O zaman Paralel Yapı dediğimiz FETÖ'nün kalkışması olduğunu öğrendik. Terör eylemi mi? bir tatbikat mı? Tam olarak anlaşılmamıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının yerinde olduğunu öğrendikten sonra hızlı şekilde organize olmaya başladık.
KENT MEYDANLARINA İNİLDİ
O zaman Genel Sekreterimiz olan Abdülhamit Gül beyi aradım. O sırada Başbakanlık'ta olduklarını söylediler ve oraya gelmemi söylediler. Yazmışlar yapılıyor teşkilat ile görüşmeler yapıyoruz. İl başkanları ve diğer üyelerimizi il ve ilçe binalarına gitmesi noktasında bir yönlendirme yaptık. Cumhurbaşkanım Erdoğan'dan talimat gelene kadar hazır olmalarını istedik. Tabi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile beraber vatandaşlarımız kent meydanlarına gitmeye başladı.
TANKLARI GÖRDÜK
Tabi bizim vekiller olarak bir WhatsApp grubumuz var oradan bize vekillerin Meclis'e gelmesi gerektiğine dair bir mesaj geldi. O zaman başbakanlığa giderken hemen yönümüz Meclis'e çevirdik. Hemen Meclis'e doğru gelmeye başladık. Eşim ve 2 oğlumla beraber yola çıktık. Çıkmadan önce 12 yaşında olan kızımla helalleştik ve annemlere teslim ettik sonra Meclis'e yola çıktık. Dikmen Kapısı'na doğru gelmeye çalışırken önümüzde 5-6 tankın Genelkurmay'a doğru gittiğini gördük. Onları durdurmaya çalıştık ama olmadı onlar gittiler biz de Meclis kapısına geldik. Kapılar tedbir için otobüslerle kapatılmıştı. Genel Kurul'a doğru yürürken inanılma şekilde silah sesleri duyduk. O zaman TBMM Başkanı olan İsmail Kahraman Meclis'i açtı. O gün basın tamamen içeri alındı. A Haber orada hemen yayına başladı. Sabaha kadar buradaydık ve süreç yöneltildi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Hafızası olan toplumlara millet denir. Türk milleti hafızası olan bir millettir. Bunu zaman zaman tazelemek ve hatırlatmak gerekir. Aksi takdirde unutulur. 15 Temmuz'u unutmamız ve unutturmamız lazım. Bu evlatlarımız ve torunlarımızın geleceği bakımından da son derece önemlidir. Biz darbe hareketliliği başlayınca önce MHP Genel Merkezi'ne gittik ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile görüşmeler yaptık. Bize Meclis'i savunmamız için talimat verdi. O zaman MHP grubu olarak 36 vekilimiz var. Ankara'da bulunan bütün vekillerimizi Meclis'e çağırdık.
FETÖ'YE GEÇİT VERİLMEDİ
Meclis'i açtık ve konuşmalar yaptık. O sırada Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ kürsüde konuşma yaparken Meclis bombalandı. "Neden Genel Kurul'a bomba atılmadı?" deniliyor. Bu tam bir zırvalıktır. Çeşitli araçlarla Meclis'te bariyer oluşturuldu FETÖ'cüleri içeri girmesine izin verilmedi. Helikopter ine inmeye çalıştılar geçit verilmedi. Bir hakikat var TBMM darbeciler tarafından işgal edilmek istendi ve bombalanıp kurşunlandı. Biz Meclis'te sabaha kadar kaldık ve gereken adımları attık. FETÖ ile mücadele o günden bugüne devam etmektedir.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: 15 Temmuz'da şehit olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum ve hepsini minnetle anıyorum. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim bir daha ülkemize böyle bir felaketi yaşatmasın. O hainler o gece işi bitirme planıyla hareket ettiler F-16 ve diğer silahlarla bu milleti korkutacaklarını sandılar ama hiç öyle olmadı millet darbecilere karşı direndi.
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