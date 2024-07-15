15 Temmuz 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
O gece Meclis’te neler yaşandı? Meclis’in direnişi darbe girişiminin seyrini nasıl etkiledi
15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ele geçirmek istedi. İçeri giremeyen alçaklar sürüsü milletin parasıyla alınan F-16’la Meclis’i bombaladı. Karanlığın aydınlığa döndüğü o gecede yaşananları Genel Kurul’da bulunan vekiller A Haber canlı yayınında anlattı.