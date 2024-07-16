Fenomenler soruşturmasında son detaylar | Polat iddianamesindeki katı sabun detayı

AKILALMAZ SİPARİŞLER

Normal olarak sipariş adetleri olabilir ancak Balıkesir'deki 1 kişinin 2 ayda bin 866 adet sipariş verdiği tespit ediliyor ve bunu sipariş kaydı var. Bu ailenin güzellik merkezleri var aynı zamanda güzellik ürünleri satıyorlar. Kabak lifli bir sabun satıyorlar. İşte bu sabundan bir kişi bin 866 adet sipariş veriyor buradaki ödeme ise 1 milyon 200 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. 16 binden fazla sipariş var. Çok ciddi rakamlardan bahsediliyor.