Fenomenler soruşturmasında son detaylar | Polat iddianamesindeki katı sabun detayı
Türkiye’yi sarsan fenomenler soruşturması derinleşerek devam ediyor. Dilan ve Engin Polat iddianamesindeki katı sabun detayı dikkat çekti. Neslim ve İnanç Güngen çifti tutuklanmıştı. İddianame hazırlandı mı? Şüpheliler ne ile suçlanıyor? Fenomenler soruşturmasında son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
Kara para aklayarak lüks bir hayat yaşayan bu hayatı sosyal medyadan paylaşarak fenomenleşen aynı zamanda kendilerini takip eden insanlara sahte ürünler satan sahte şube ağları kuran sözde ünlü isimlerin soruşturmaları devam ediyor.
YAKIN TAKİPTELER
Dilan ve Engin Polat çifti için hazırlanan iddianamede katı sabun satışı dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınırken gülen tutuklanırken ağlayan Neslim ve İnanç Güngen çifti için de araştırmalar devam ediyor. Güngen çifti MASAK ve mali şubenin yakın takibine alındı.
SON DETAYLAR
Peki Güngen çifti hakkında iddianame hazırlandı mı? Şüpheliler ne ile suçlanıyor? Polat çifti hakkındaki iddianamede neler var? Fenomenler soruşturmasında son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
131 MİLYONLUK SABUN SATIŞI
Ramazan Almaçayır: Polat çiftinin tutukluluk hali devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde savcılık 77 sayfalık bir iddianame hazırlamıştı ve 40 yılı aşkın ceza isteniyor. Yazılan iddianamede Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklaması ile ilgili önemli detaylar peş peşe yer alıyor. Burada sabun satışından 131 milyon lira gelir elde ettikleri bilgisi yer alıyor. Kara para aklamada en büyük gelir sabun satışından elde edilmiş.
AKILALMAZ SİPARİŞLER
Normal olarak sipariş adetleri olabilir ancak Balıkesir'deki 1 kişinin 2 ayda bin 866 adet sipariş verdiği tespit ediliyor ve bunu sipariş kaydı var. Bu ailenin güzellik merkezleri var aynı zamanda güzellik ürünleri satıyorlar. Kabak lifli bir sabun satıyorlar. İşte bu sabundan bir kişi bin 866 adet sipariş veriyor buradaki ödeme ise 1 milyon 200 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. 16 binden fazla sipariş var. Çok ciddi rakamlardan bahsediliyor.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR
Fenomenler dosyası açıldığında lüks hayatlar, insanların gözüne sokarcasına paylaşımlar yapılınca dikkatler onların üzerine döndü. MASAK ve Emniyet harekete geçti ve ciddi bir takibe başladı. Gelinen noktada Dilan Polat ve Engin Polat 2 ayrı suçtan yargılanıyor ve tutukluluk halleri devam ediyor. Başka bir suçtan tahliye kararları çıktı ancak kara para aklama suçu ile ilgili durum devam ediyor. Burada en büyük gelir kalemi katı sabun satışı görünüyor. Bu paranın yasa dışı bahisten elde edilen parayla aklandığı yönünde iddialar var.
SAHTE ÜRÜNLER ONAYSIZ CİHAZLAR
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Neslim ve İnanç Güngen çifti için iddianame hazırlanacak. Onların da sahte ürünler sattığı ortaya çıktı. Askı ipi yerine marketlerden tedarik edilen ipleri kullandıkları tespit edildi. Kullanılan cihazların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığı tespit edildi. Tüm bunlar İstanbul Emniyeti'nde sergilendi ve halka gösterildi.
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