Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu: Kırılma anlarından biri Ömer'in şehadete yürüyüşüdür
Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'da astsubay Ömer Halisdemir'e, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürme emrini vermişti. O gün Ömer Halisdemir görevini başarıyla yerine getirdi ama; hainler tarafından şehit edildi. Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber'e konuk oldu ve yaşananları anlattı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Millete tanklarla uçaklarla saldıran FETÖ'cüler Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı da ele geçirmek istedi. Ancak karşılarına Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir dikildi.
"SEMİH TERZİ'Yİ VUR" EMRİ
Karanlık gecenin seyrini Ömer Halisdemir değiştirdi. Darbeci general Semih Terzi'yi beylik tabancasıyla başından vuran Halisdemir, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü. Ömer Halisdemir'e "Ömer bunun sonunda şehadet var" diyerek "Semih Terzi'yi vur" emri veren Zekai Aksakallı, "Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile" dedi.
"BU ÜLKEDE ÖMERLER BİTMEYECEK"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı, "Kırılma anlarından biri Ömer'in şehadete yürüyüşüdür. hiçbir zaman bu ülkede Ömerler bitmeyecek. Kain odaklara karşı ülkemiz bir uyanış yaşadı. Darbenin kontrollü olduğunu söylemek ihanettir" ifadelerini kullandı.
"KIRILMA ANI ÖMER'İN ŞEHADETE YÜRÜYÜŞÜDÜR"
Zekai Aksakallı: Bugün ihanet şebeklerinin emperyalistlerin uşaklığını yapan FETÖ'nün darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz gecesinin 8. yıl dönümündeyiz. Tabi bu ülkenin kahraman evlatları her zaman tarihte olduğu gibi ülkesinin bağımsızlığı, birliği ve beraberliği için şehadete koştular. Kırılma anlarından birisi de Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşüdür.
"İSTİKLALİNE AŞIK MİLLET"
Ömer Halisdemir'in şahadeti kutlu olsun. Bu ülkede Ömerler bitmez. Bu ülkenin evlatları istiklaline aşıktır. Emperyalist emeller hiçbir zaman bitmeyecek burada tam bağımsız bir Türkiye istemiyorlar. Bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar 15 Temmuz'da olduğu gibidir.
"EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"
Ankara'da bütün operasyonu yönetecek olan sözde general Semih Terzi'yi şehadeti göze alarak öldüren Ömer Halisdemir çok önemli bir işe imza atmıştır. Bugün onun şehadete yürüdüğü gündür. O yüzden bu ülkede Ömerler bitmeyecek. Emperyalist emeller hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak bunu herkes böyle bilsin.
"BİR UYANIŞ YAŞANDI"
Bu milletin evlatları 15 Temmuz'dan sonra tekrar bir uyanışa girdi. İşte burada Ömer Halisdemir'in kabri başında görüyoruz. Bir sürü Ömerler yetişiyor. Herkes çocuğuna Ömer Halisdemir ismini koyuyor. O gece bir ihanetti, ülkemizin bağımsızlığını tehlikeye atacak bir geceydi. Ülkemiz uçurumdan döndü ama sonra bir uyanış yaşandı. İçerideki hainlere ve çetelere karşı mücadelede durumsal farkındalık üst düzeye çıktı.
"DARBENİN KONTROLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEMEK İHANETTİR"
Darbenin kontrollü olduğunu söylemek ihanettir. İhanetin farklı bir boyutudur. Daha darbeden 1 hafta sonra Amerika'dan 400-500 sayfalık bunun kontrollü darbe olduğuna dair bir rapor yayınladılar. Aynı zamanda arkasından Avrupa'dan yayınlandı. Bunlar hazırdı darbe başarısız olunca çeşitli yalan ve iftiralar atmaya başladılar. FETÖ bir darbe örgütüdür, bunların sahipleri darbeyi farklı bir boyuta çekmeye çalıştılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...