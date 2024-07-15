Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı A Haber’e konuştu: Kırılma anlarından biri Ömer’in şehadete yürüyüşüdür

"BİR UYANIŞ YAŞANDI"

Bu milletin evlatları 15 Temmuz'dan sonra tekrar bir uyanışa girdi. İşte burada Ömer Halisdemir'in kabri başında görüyoruz. Bir sürü Ömerler yetişiyor. Herkes çocuğuna Ömer Halisdemir ismini koyuyor. O gece bir ihanetti, ülkemizin bağımsızlığını tehlikeye atacak bir geceydi. Ülkemiz uçurumdan döndü ama sonra bir uyanış yaşandı. İçerideki hainlere ve çetelere karşı mücadelede durumsal farkındalık üst düzeye çıktı.