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Esad ile görüşme bölgeyi nasıl etkiler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Birileri pusuda! Çok tehlikeli bir fotoğraf

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.07.2024 12:47 Güncelleme: 08.07.2024 12:57
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Esad ile görüşme bölgeyi nasıl etkiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Birileri pusuda! Çok tehlikeli bir fotoğraf

Başkan Erdoğan "Esad'a davetimiz her an olabilir" dedi. Suriye ile ilişkileri eski haline döndürmek istediklerini söyledi. Esad’a davet ne zaman olur? Ankara – Şam görüşmesi bölgeyi nasıl etkiler? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Suriye rejimi lideri Beşar Esad'a davetlerinin her an olabileceğini söyledi. Gazze'de ateşkes konusunda ise anbean olumlu bir haberin gelebileceğini belirtti.

Esad ile görüşme bölgeyi nasıl etkiler? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"PARÇALANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Şu an parçalanan veya parçalanma riskiyle karşı karşıya kalan iki ülke Suriye ve Irak. 40 yıldır bölücü terör örgütü PKK da Türkiye'yi parçalamaya çalışıyor. Bir diğer tarafıyla teoloji kökenli bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı Türkiye FETÖ üzerinden.

"LÜKS MÜ? İHTİYAÇ MI? ZORUNLULUK MU?"

O zaman bir gerçeğimiz var 3 ülkenin de parçalanma riskleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani birileri bu ülkeleri parçalama ile ilgili hamle üstüne hamle yapıyorlar. O zaman teorik olarak bu 3 ülkenin iş birliği yapması bir lüks müdür, bir ihtiyaç mıdır bir zorunluluk mudur? Bence bir zorunluluktur. Teorik olarak ama şu safhada. Pratiğe dökmeye kalktığımız zaman bin bir türlü zorluklarla karşı karşıya kalabileceğimizi öngörmemiz gerekiyor.

"ÜZERİNDE ELİ OLANLAR VAR"

Bir ümit var. Yürünecek çok uzun bir yol var. Bir diğer tarafıyla da kabaran tehditler var. Siz birilerinin çıkarlarına değecek şekilde hamle yapıyorsunuz. Kimle? Esad ile ve Irak Merkezi Hükümeti ile. Bu olması gereken ideal bir durum. Ancak iki ülkenin de üzerinde eli olanlar var.

Yani Esad rejimi üzerinde Rusya'nın ve İran'ın eli var, Irak Bölgesel Yönetimi üzerinde İran'ın ve ABD'nin eli var, Merkezi Hükümet üzerinde yine ABD'nin İran'ın ve Sünni Arapların etki üretmeye çalıştıkları bir başka eli var.

"MENFAATLERİNE DEĞECEK"

Bu açılardan bakıldığı zaman meseleleri çözerken menfaatlerine değecek taraflarla ilgili gelişecek süreçleri de önceden çok iyi öngörüp bunun tedbirlerini en baştan geliştirmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

"ÇOK KOLAY OLMAYACAK"

İki kardeş kavga etti. Bir yerde barışmaları gerekiyor. Barışma ne kadar zor olursa olsun. Ama özellikle Kayseri, oradan sonra Suriye ve Türkiye'deki bazı şehirlerde yaşanan olaylara bakarak bunun çok kolay olmayacağını en baştan öngörmemiz gerekir.

"PKK'YI RAHATSIZ ETTİ"

Türkiye ile Esad'ın görüşmesinden en büyük rahatsızlık duyacak olan kim? PKK. İlk tweetleri PKK attı. Rejim ile kendi aralarındaki o geçişleri kapattı. Rejime gözdağı veriyor.

"BİRİLERİ PUSUDA"

Birileri bu süreci istismar edebilir. Kaşıyabilirler. Bu çok tehlikeli bir fotoğraf. Birileri pusuda.

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