Esad ile görüşme bölgeyi nasıl etkiler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Birileri pusuda! Çok tehlikeli bir fotoğraf

"LÜKS MÜ? İHTİYAÇ MI? ZORUNLULUK MU?"

O zaman bir gerçeğimiz var 3 ülkenin de parçalanma riskleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani birileri bu ülkeleri parçalama ile ilgili hamle üstüne hamle yapıyorlar. O zaman teorik olarak bu 3 ülkenin iş birliği yapması bir lüks müdür, bir ihtiyaç mıdır bir zorunluluk mudur? Bence bir zorunluluktur. Teorik olarak ama şu safhada. Pratiğe dökmeye kalktığımız zaman bin bir türlü zorluklarla karşı karşıya kalabileceğimizi öngörmemiz gerekiyor.