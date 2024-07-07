Başkan Erdoğan’dan “Esad ile görüşme” mesajı: Davetimiz her an olabilir

Başkan Erdoğan Almanya dönüşü uçakta Suriye ve Esad görüşmesi ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, "şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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