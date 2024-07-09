MSB’den komando indirme görüntüleri! "Kilit Kapanıyor" paylaşımı ne anlama geliyor?

KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK

Bölgeye bakıldığı zaman Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğu kadar aslında Irak hükümeti ve özerk bölge için de önemli. Sadece güvenlik açısından değil sosyo-ekonomik açıdan da bu bölge çok önemli. Bu bölge artık kendi göbeğini kendi kesmelidir. Bizim her anlamda bağlarımız olan bir noktadır. Dolayısıyla uzaklardan gelen bir takım devletlerin kurmuş olduğu piyon örgütlerle bölgeyi dizayn etmeye kalması bölgenin sürekli olarak kaotik olması demektir.