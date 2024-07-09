MSB’den komando indirme görüntüleri! "Kilit Kapanıyor" paylaşımı ne anlama geliyor?
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı. Bakanlık paylaşıma "Kilit Kapanıyor" notunu düştü. Peki “Kilit Kapanıyor” ne anlama geliyor? Operasyon bölgesinde neler oluyor? Gelişmeleri Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yakup Bulut değerlendirdi.
Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terörle mücadelesi kararlı şekilde devam ediyor. Terör devletine geçit verilmeyeceğinin mesajı sahada en net şekilde güvenlik güçleri tarafından veriliyor ve terör örgütü PKK mensupları tek tek yok ediliyor.
CEVAP ARAYAN SORULAR
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı. Bakanlık paylaşıma "kilit kapanıyor" notunu düştü. Peki "Kilit kapanıyor" ne anlama geliyor? Operasyon bölgesinde neler oluyor? Irak'ın kuzeyinde terör yuvasına kilit nasıl vuruluyor? Gelişmeleri Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yakup Bulut değerlendirdi.
'KİLİT KAPANIYOR'UN ANLAMI NE?
Prof. Dr. Yakup Bulut: Türkiye'ye terör pompalayan alanlar ile girilmesi çok zor bölgeler temizleniyor. Artık orada kendi mühimmatlarımız ve kendi helikopterimiz ile indirme yapılması orada operasyon yapılması çok önemlidir. Burada "Kilit Kapanıyor" açıklamasının 2 anlamı var.
"TERÖR ÜLKESİ KURULMAYACAK"
Türkiye'nin özellikle Irak hükümeti ve özerk bölge ile yapmış olduğu anlaşmalar ve kurulan diyalogların meyvesi olarak buna ilk anlamda bakabiliriz. Çünkü coğrafyada terörü ne Irak ne de özerk bölge istiyor. "Bölgede baş belası olan PKK terör örgütü" ifadesini de açık şekilde kullandılar. Bunu kabul etmeleri Türkiye açısından çok önemli. Türkiye yıllarca BM 51. maddeden kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi bölgesinde "Teröristan Ülkesi" kurulmasına izin vermeyeceğini deklare etti.
"ABD ARTIK KABUL EDİYOR"
Diğer anlamda; artık bölgede bir çok sorunun kaynağı olan ABD'nin Türkiye'ye rağmen terör devleti kuramayacağını ve bölgeyi karıştıramayacağını kabul etmesi manası taşıyor. Bu bölgede tamamen terörün kalkacağı ya da biteceği anlamına gelmeyebilir ama artık cılız kalacağını ver bir ülkeyi ele geçirmek yok etmek bağlamından uzaklaşacağını gösteren önemli bir göstergedir.
KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK
Bölgeye bakıldığı zaman Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğu kadar aslında Irak hükümeti ve özerk bölge için de önemli. Sadece güvenlik açısından değil sosyo-ekonomik açıdan da bu bölge çok önemli. Bu bölge artık kendi göbeğini kendi kesmelidir. Bizim her anlamda bağlarımız olan bir noktadır. Dolayısıyla uzaklardan gelen bir takım devletlerin kurmuş olduğu piyon örgütlerle bölgeyi dizayn etmeye kalması bölgenin sürekli olarak kaotik olması demektir.
EKONOMİK OLARAK YANSIMASI
Bölgenin kurtulması demek kendi kaynaklarının bölgeye ekonomik olarak yaşam olarak konfor olarak yansıması demektir. Çok uzun da sürse Türkiye'nin bu gerçeğini bölge yöneticilerinin de kabul ettiğini diyalogun bir meyvesi olarak bu operasyonların başarılı olduğunu görebiliriz. Türkiye ile bölgede duyarlı olan hükümetlerin bölgede terör olmaması gerektiği kanaati oturuyor. Türkiye kendi sınırlarında terör devleti kurulmayacağını açık şekilde deklare etmiş oluyor.
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