Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi! Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak anlattı

"ULVİ VE YÜCE BİR TOPLUM YAPISI"

Albayrak, "İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman. İkindiden sonra hayvan çalıştıramazsın. Başka bir fermanda yük hayvanlarına binme yasağı. Güneşin doğumundan ikindiye kadar hayvan çalıştırabilirsin. Bütün bu çalışmaları yaparken karşıma çıkan belgeler bizim geçmişte ne kadar ulvi ve yüce bir toplum yapısı ortaya koyduğumuzun ispatı olmuştur.

Çekirgelerin kovulması için getirilen sığırcık kuşlarının rahatsız edilmemesine dair arzuhal. Bu kuşları avlamayacaksın diyor. Yavrulama zamanında kuş avlama yasağına dair ferman 1815, sadece bizim atalarımız elde kılıç bir güneye bir batıya bir doğuya değil…" şeklinde konuştu.