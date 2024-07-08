08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi! Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.07.2024 10:16 Güncelleme: 08.07.2024 10:29
ABONE OL
Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi! Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak anlattı

Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları nasıldı? Hayvanlarla ilgili ne gibi önlemler alınırdı? Onlara ne gibi incelikler gösterilirdi? Bunları mercek altına aldık. Bunun için de Gazeteci Yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alınan ve Osmanlı fermanlarıyla dolu olan kitabı kaynak aldık. İşte Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları…

Osmanlı döneminde hayvan haklarına ilişkin çok önemli belgelerin yer aldığı bir kitap...

Kitap, Osmanlı fermanlarından oluşan ve Osmanlı'da sosyal yaşam ile çevreyi anlatan çok özel bir yapıt.

Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alınan bu kitapta orijinal belgelerle Osmanlı döneminde çevreden sosyal yaşama daha da önemlisi hayvan haklarına kadar pek çok konu açıklığa kavuşuyor.

İşte eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre kitabındaki çok özel belgelerle Osmanlı'da hayvanlara verilen haklar…

Osmanlı döneminde kuş evleri vardı ama sadece kuşların hakları değildi güvence altına alınan. Örneğin binek hayvanları ile ilgili pek çok ferman var. Yüklüyken üzerine insan binmemesi bu fermanlarla bildirilmiş.

Taşıyacağı yükler kilogramına kadar belirtilmiş.

"ÇAĞDAŞ YOBAZLIKTIR"

Gazeteci Yazar Sadık Albayrak, "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır. Başka bir ifadeyle ekolojik dengeyi bozan çağdaş yobazlardır." ifadelerini kullandı.

"ULVİ VE YÜCE BİR TOPLUM YAPISI"

Albayrak, "İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman. İkindiden sonra hayvan çalıştıramazsın. Başka bir fermanda yük hayvanlarına binme yasağı. Güneşin doğumundan ikindiye kadar hayvan çalıştırabilirsin. Bütün bu çalışmaları yaparken karşıma çıkan belgeler bizim geçmişte ne kadar ulvi ve yüce bir toplum yapısı ortaya koyduğumuzun ispatı olmuştur.

Çekirgelerin kovulması için getirilen sığırcık kuşlarının rahatsız edilmemesine dair arzuhal. Bu kuşları avlamayacaksın diyor. Yavrulama zamanında kuş avlama yasağına dair ferman 1815, sadece bizim atalarımız elde kılıç bir güneye bir batıya bir doğuya değil…" şeklinde konuştu.

Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydiOsmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi OSMANLI'DA HAYVAN HAKLARI DEVLET GÜVENCESİNDEYDİ
İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu!İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu! İLK HAYVAN HASTANESİ OSMANLI DÖNEMİNDE KURULDU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör