Ampute Milli Futbol Takımı A Haber’de: İsrail galibiyeti Gazze’ye armağan olsun

TÜRKİYE VE FİLİSTİN'E HEDİYE ETTİK



İlk rakibimiz İsrail'di; hem ülkemiz hem milletimiz hem de İslam dünyası için psikolojik olarak önemli bir rakipti. Biz de onları farklı yenmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. 6-0 gibi net bir galibiyet elde ettik. Biz bu galibiyeti hem Türk halkına hem de Filistinlilere hediye ettik. Türk halkı her zaman mazlumların yanında olmuştur. Biz de bu galibiyeti alarak halkımıza armağan ettik.