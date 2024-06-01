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İsrail maçı öncesi Ampute Milli Futbol Takımı’ndan Gazze’ye destek

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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İsrail maçı öncesi Ampute Milli Futbol Takımı’ndan Gazze’ye destek

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda oynanacak İsrail maçı öncesi, koltuk değnekleriyle yazılan Gazze yazısının önünde destek pozu verdi.

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