İstanbul’da kaç bina riskli? En sağlam zemin nerede? Kentsel dönüşüm hızlanacak mı?

TAKLA ATAR GİBİ YIKIM

Gölcük depreminde İstanbul'da binaların yıkıldığı yerler var. Avcılar'da o zaman çok ciddi bir yıkım oldu ve 400 kişiyi kaybettik. O zamandan beri pek çok deprem yaşadık. İstanbul'da artık binalar yorulmuş durumda. Statik ve denge bozuldu. Yük artık bir yere gitmeye başladı. Dün Küçükçekmece daha öncede Kartal'da binalar kendiliğinden yıkıldı. Kartal'daki bina 6 katlıydı yükü taşımadı diyebiliriz ancak Küçükçekmece'deki 3 katlı, işte bu daha kötü. 3 katlı bir binanın böylesine yıkımı fecidir. Takla atar gibi bir yıkım var. Burada iyi diyebileceğimiz tek bir şey var yıkım hafta sonu oldu ve sokaklar boştu. Daha büyük bir felaket olabilirdi. Bina burada bir devrilme eylemi yapıyor takla atma durumu söz konusu. Binanın zemini çeşitli nedenlerle boşalmış olabilir. Kanalizasyon ya da içme suyu hatlarında kaçak varsa zemini boşaltma riski olabilir. Binanın zemini oyuluyor. Bölgenin zemini de buna uygun bir zemindir. Kolonun kesilmesi de aynı şeye yol açabilir.