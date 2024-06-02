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Ampute Milli Takımı'nda işgalci İsrail'e Gazze tokadı! Avrupa Şampiyonası'nda ağır fark...

Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Ampute Milli Takımı’nda işgalci İsrail’e Gazze tokadı! Avrupa Şampiyonası’nda ağır fark...

Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak için Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında C Grubu ilk maçına çıkan A Milli takımımız terör devleti İsrail’le karşılaştı ve rakibini darmaduman ederek 6-0 galip geldi.

Taraftarın büyük desteğiyle sahaya çıkan Milliler 7. dakikada Ömer Güleryüz, 25+1'de Alican Kuruyamaç ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında farkı daha da açan A Milliler, Ömer Güleryüz'ün arka arkaya golleriyle ikinci yarıya da farkı açarak başladı.

İŞGALCİLERE GAZZE TOKADI! MİLLİLERDEN 6'LI TARİFE

Ömer Güleryüz 48'de kendisini dördüncü takımımız beşinci golünü atarken maçta son sözü 50. dakikada Muhammet Yeğen söyledi ve ilk maçta Milliler İsrail'i 6-0 yendi.

YARIN Kİ RAKİP GARDAŞ AZERBAYCAN!

A Milli Ampute Futbol Takımımız grupta ikinci maçında yarın Azerbaycan'la karşılaşacak.

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