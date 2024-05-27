İsrail'den Refah'ta katliam | Çadırları bombalanan insanlar yanarak can verdi
İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
İşgalci İsrail Terör Örgütü, binlerce masum insanın sığındığı Refah'ta dünya tarihine kara bir leke olarak geçecek bir katliama imza attı. İşgalci devletin katliam uçakları, yerinden edilmiş masumların kaldığı çadırları bombaladı. 40'dan fazla insan yanarak can verdi. Tanıklar İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.
SINIRLARI AŞAN KATLİAM
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu ifade etti.
ABD VE ALMANYA'DAN PEŞ PEŞE SKANDAL AÇIKLAMA
Hamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı. Alman devlet kanalı İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını terör operasyonu gibi paylaştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kızılay'a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah'taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti" ifadeleri kullanıldı. 200 günü aşkın süredir bebekleri katleden katil İsrail'i aklamaya çalıştı.
GAZZE'NİN KUZEYİ İÇİN "KITLIK" UYARISI
Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze şeridinin kuzeyinde "Kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı" uyarısı yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi
KURDUKLARI SİSTEM ÇÖKTÜ
Okan Müderrisoğlu: Buradaki çığlıkları uluslararası kamuoyunda kesintisiz şekilde dile getiren tek ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda yalnız bile kalsa asla bu yoldan vazgeçmeyeceğini söyledi. Avrupa sistemi ve ABD'nin destekliği ortam yani kurallı ekonomik sistem artık çökmüş durumda. Gerek Uluslararası Adalet Divanı gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail hakkında verdiği kararlar ortada. En son Refah'a operasyonun durması ve insani yardımların önünün açılması noktasında verilmiş bir karar var.
DÜNYANIN BİTİŞİNİN İLANI
İsrail'in katil başbakanı Netanyahu açık şekilde uluslararası hukuku değil kendi hukuklarını uyguladıklarını diyecek noktaya kadar artık geldi. Bu aslında dünyanın bugünkü noktasında aslında bitişinin en yüksek sesli ve en çirkin ilanıdır. AB'nin önce gelen ülkeleri esasen uluslararası bir mahkeme kararı beklediklerini ifade ediyorlardı. Şimdi onlar açısından da kaçış manevrası kalmadı. İsrail ya durdurulacak ya durdurulacak aksi takdirde bölgesel savaşı tetikleyebilecek sonra küresel aktörlerin dahil olabileceği büyük bir çatışmanın ayak sesleri geliyor.
MANTIK ZİNCİRİ KOPMUŞ YÖNETİCİLER
Kuralın olmadığı yerlerde orman kanun geçerliyse o zaman her ülke kendi tedbirini bildiği biçimiyle almaya başlar. Bunun önünü almak mümkün olmaz. İsrail bir devlet olmaktan çıkalı çok olmuştur. Kısa menzilli nükleer silah kullanıp Gazze'yi bütünüyle temizlemekten söz edecek mantık zinciri kopmuş insanlıktan uzaklaşmış yöneticileri dahi var. Artık uluslararası hukukun ölüm fermanını yayınlandığını söyleyebiliriz.
TOPLU MEZARLARDA SİNSİ OYUN
Refah'tan gelen görüntüleri görenlerin yüreğinin sızlamaması mümkün değil. Yakın zamanda Han Yunus'ta toplu mezarlar bulundu. Orada insanların cesetleri özel olarak bir malzeme ile paketlenmiş ve katliamın izleri yok edilmeye çalışılmıştır. İsrail bu kadar alçakça işler yapıyor. İsrail toplu mezara koydukları o masum insanların cesetlerini bir an önce ortadan kaldırıp yok etmeyi düşünecek kadar sinsice hareket eden ve bunun planlarını yapan bir yapıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı
- Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?
- Musluk Lekelerine Veda! Sonsuza Kadar Temiz Musluklar İçin Tek Malzeme!
- Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…
- Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?
- EYT'siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...
- 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12'den maaşa ek kazanç kılavuzu
- MEB'den 29 Mayıs Tatili Kararı! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat!
- Görüntüsü tüyler ürpertici! Denizden çıkan garip canlı herkesi korkuttu: Gözü yok ve...
- Trafikte dikkat! Arabanızın rengi kazalara sebep olabilir
- Kediler meğer bizimle konuşuyormuş: "Eğer gözlerini kısıp uyukluyorsa..."
- Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler