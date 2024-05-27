İsrail’den Refah’ta katliam | Çadırları bombalanan insanlar yanarak can verdi

DÜNYANIN BİTİŞİNİN İLANI

İsrail'in katil başbakanı Netanyahu açık şekilde uluslararası hukuku değil kendi hukuklarını uyguladıklarını diyecek noktaya kadar artık geldi. Bu aslında dünyanın bugünkü noktasında aslında bitişinin en yüksek sesli ve en çirkin ilanıdır. AB'nin önce gelen ülkeleri esasen uluslararası bir mahkeme kararı beklediklerini ifade ediyorlardı. Şimdi onlar açısından da kaçış manevrası kalmadı. İsrail ya durdurulacak ya durdurulacak aksi takdirde bölgesel savaşı tetikleyebilecek sonra küresel aktörlerin dahil olabileceği büyük bir çatışmanın ayak sesleri geliyor.