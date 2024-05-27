Refah’ta İsrail katliamı: 40 ölü! BM kampındaki sivilleri vurdular | AK Parti’den sert tepki: Lanetliyoruz! Hesap vereceksiniz

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA: LANETLİYORUZ! HESAP VERECEKSİNİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar.

İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.