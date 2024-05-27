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İsrail milletvekilinden katil İsrail'in Refah'taki saldırılarına tepki! "Soykırım suçluları mahkemeye"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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İsrail milletvekilinden katil İsrail’in Refah’taki saldırılarına tepki! Soykırım suçluları mahkemeye

Aylardır Gazze'ye adeta ölüm kusan İşgalci İsrail katliamlarını sürdürüyor. İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye saldırıları durdurma kararına rağmen Tel Aviv yönetiminin Gazze'nin Refah bölgesine saldırmasına tepki gösterdi. İsrail milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana kana doymuyor.

İşgalci İsrail, çocuk, genç yaşlı demeden binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor.

Son olarak İşgalci İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullandı.

Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusuna atıfta bulunarak, sorumluların yargılanmasını talep etti.


NE OLMUŞTU?

BM'nin yargı organı UAD ise 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Refah’ta İsrail katliamı: 40 ölü!Refah’ta İsrail katliamı: 40 ölü!

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