İYİ Parti CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetti
Genel seçimlerde yaşadıkları hezimet sonrası CHP’ye rest çekerek her konuşmasında müstakil seçim çıkışı yapan Meral Akşener geçtiğimiz günlerde kendisini tekrar masaya çekmek isteyen CHP lideri Özgür Özel ile yüz yüze görüştü. Görüşmede Özel’in ittifak davetine "GİK’e danışacağım" diyerek geri adım sinyali verdi. Tüm yaşananların ardından gözler bugün gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu’na (GİK) çevrilmişti. İYİ Parti toplantıda CHP'nin işbirliği teklifini ret ederek seçimlere tek başına katılma kararı aldı.
14-28 Mayıs seçimleri sonrası paramparça olan muhalefette işler karışmaya devam ediyor.
ÖZEL KOLTUĞA ZIPLADI
Meral Akşener her açıklamasında müstakil seçim çıkışında bulunarak ittifak kapılarını CHP'ye kapattı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıl oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaybetti.
İTTİFAK ARAYIŞLARINA TUTUŞTULAR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşanan CHP'de koltuk değişimi sonrasında yerel seçimler için ittifak arayışlarına başlanmıştı.
AKŞENER'İ MASAYA OTURTMA ÇABALARI
İYİ Parti krizle sallanırken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener'i masaya çekmek için uğraşıyor. Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı... CHP yandaşları ise hem ekranlardan hem de köşelerden ittifak olmazsa "İYİ Parti biter" söylemleriyle baskıyı artırdı.
ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER GÖRÜŞTÜ
Yaşanan gelişmeler sonrası Akşener ile Özgür Özel dün ilk kez bir araya geldi.
"GİK'TE SORACAĞIZ"
Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Bizim bir kararımız var; 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. Bu konuyu; 'Genel İdare Kurulu'nda bizim iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz?' sorusunu, bir soruyu; acaba 'Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz" dedi.
HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
İYİ Parti'nin ilk günden bu yana kapısını aşındıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü.
CHP İLE İP'LER KOPTU
İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile çıkacağını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Sivasspor maçı CANLI İZLE! 4 Aralık Pazartesi FB-Sivasspor kesintisiz, şifresiz, full HD, anlık izleme ekranı!
- ATM'den para işlemlerini yapanlar aman dikkat! Bu hatayı asla yapmayın: Tüm varlığınız gider!
- Gönül Dağı'nda gözyaşları sel olurken teselli o isim oldu! Kahreden olayın ardından sevilen karakter geri döndü!
- Gelinim Mutfakta 4 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
- Yalova'da okullar tatil mi edildi son dakika? 4 Aralık Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün?
- Bursa'da okullar tatil mi son dakika? Bursa'da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar...
- GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
- İstanbul'da tekrar deprem olur mu? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ bekleniyor mu, öncüsü mü?
- İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...
- Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
- Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?