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MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var? Çarpıcı sözler: Racon kesme değil... İstihbarat savaşları başlayacak! Senin uzantılarının da başı kesilir

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var? Çarpıcı sözler: Racon kesme değil... İstihbarat savaşları başlayacak! Senin uzantılarının da başı kesilir

Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı yapıldı. "Türkiye’de yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.

MİT'TEN UYARI

Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

Perde arkası ne? Bu açıklama ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gazeteci Gaffar Yakınca: Wall Street Journal'ın haberi 15 gün önce Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla uyumlu. Hamas liderleri dünyanın neresinde olsun bulun ve öldürün talimatı verdim demişti Netanyahu arkasından da bunlar çıktı.

"RACON KESME DEĞİL"

Demek ki bu sadece bir poz kesme, rol kesme, racon kesme değil. İşin arkası dolu. Netanyahu ve Siyonist İsrail gerçekten de Hamas siyasetinin bazı liderlerini çeşitli ülkelerde yok etmek istiyor. Türkiye de bu hedef ülkelerden biri gelen bilgiye bakarsak. MİT de sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin bunun ciddi bir sonucu olur dedi. Gelip burada bir hadsizlik yapmaya kalkarsanız onun bedelini ödetiriz dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR AMA...

Akademisyen Dr. Kemal Olçar: MOSSAD'ın bu tür faaliyetleri çok meşhur. Daha önce de yaptılar bunları. Ama burada fark var. İstihbarat üretme ve istihbarata karşı koyma diye ikiye ayıracağız.

İstihbarata karşı koymayla ilgili istihbarat teşkilatları kendi aralarında mücadele ederler. MİT, 2013 tarihine kadar bilgi toplama haber toplama onları ürün haline getirmeyle ilgili yetenekli bir kurumdu. Ama o tarihten itibaren operatif yetenek de geldi. Artık PKK/PYD gibi örgütlerin lider kadrolarına nokta operasyonları yapabilecek kudrete ve yeteneğe sahip.

"MİT AYAĞINIZI DENK ALIN DİYOR"

Bunu MOSSAD'ın çok iyi bildiğinden eminim. O yüzde MİT söylüyor kurumsal olarak ayağınızı denk alın diyor. Sizler benim ülkemde benim sınırlarımda benim vatandaşım olmasa bile benim ülkemde koruma altında olan kişilere karşı yapılacak olan bu istihbarata karşı koyma harekatının karşısında beni bulursun diyor.

"İSTİHBARAT SAVAŞLARI BAŞLAYACAK"

Bu ne demektir yakında istihbarat savaşları başlayacak demektir. Çok büyük tehlike bu. İstihbarat savaşları başladığı andan itibaren MOSSAD dediğimiz bana göre İsrail nasıl bir örgütse bu da bir örgüt. Demek ki bazı örgütler de İsrail ordusunun ve siyasi kadrosunun bazı gruplarına bazı operasyonlar yapabilme hakkını saklı tutar.

"SENİN UZANTILARININ DA BAŞI KESİLİR"

MOSSAD'ın Türkiye'de Katar ve Lübnan'ı işaret etmiş başka ülkelerde yok mu sanki. Hamas'ı Türkiye terör örgütü olarak ilan etmedi. Dolayısıyla bu tür bir siyasi tablo içerisinde sen gelip de Türkiye'de özellikle bir baş kesme operasyonu yapamazsın. Yaparsan senin uzantılarının da başları kesilir. Bunu MİT yapacaktır diye söylemiyorum. Bir şekilde karşılıklı istihbarat savaşlarının sonu gelmez.

MOSSAD bu konuyu elbette ki çok çok iyi biliyor. Hamas'ın liderleri Gazze'de zaten. Savaşıyorlar adamlar. Tatilde değiller bunlar. Hamas'ın burada neyi olabilir? Siyasi kadroları da Gazze'de. Bazıları Lübnan'da. Katar'da var doğru. Ama bu Türkiye'de Gazze'deki varsa bile Hamas liderlerinden çok daha tehlikeli liderler değil bunlar.

MOSSAD'IN KİRLİ PLANI

Bir şekilde kamuoyu oluşturmak kendi prestijini tekrar toparlamak hatta giderler bir tane zayıf bir hedefi, Hamas mensubu olmayan bir hedefi Hamas'lı gibi gösterip infaz görüntüsü yayınlayarak tekrar kamuoyu oluşturmak için yapılan bir sanki psikolojik ve bilgi harekatı gibi gözüküyor.

"HAMAS DIŞI BİR HAREKET DE YAPABİLİRLER"

Arka planda MOSSAD farklı bir şey yapabilir. Biz buraya odaklanırken başka bir Hamas dışı bir hareket yapabilirler. Örtmek için bunu gündemde tutmuş olmaları daha muhtemel gibi gözüküyor.

İstihbarat savaşları başlayacak! Başları kesilir İSTİHBARAT SAVAŞLARI BAŞLAYACAK! BAŞLARI KESİLİR

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