MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var? Çarpıcı sözler: Racon kesme değil... İstihbarat savaşları başlayacak! Senin uzantılarının da başı kesilir

Perde arkası ne? Bu açıklama ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gazeteci Gaffar Yakınca: Wall Street Journal'ın haberi 15 gün önce Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla uyumlu. Hamas liderleri dünyanın neresinde olsun bulun ve öldürün talimatı verdim demişti Netanyahu arkasından da bunlar çıktı.

"RACON KESME DEĞİL"

Demek ki bu sadece bir poz kesme, rol kesme, racon kesme değil. İşin arkası dolu. Netanyahu ve Siyonist İsrail gerçekten de Hamas siyasetinin bazı liderlerini çeşitli ülkelerde yok etmek istiyor. Türkiye de bu hedef ülkelerden biri gelen bilgiye bakarsak. MİT de sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin bunun ciddi bir sonucu olur dedi. Gelip burada bir hadsizlik yapmaya kalkarsanız onun bedelini ödetiriz dedi.