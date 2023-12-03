Dünya Gazze için sokakta! İsrail’in soykırımına tepkiler dinmiyor

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Gazze'ye yağan bombalar on binlerce masumu hayattan kopardı. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada ise kınanıyor...

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İNSANLAR SOKAKLARA İNDİ

Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze'de bir yandan yaşam savaşı verilirken diğer yandan da dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar sokaklara indi.

Bu kapsamda dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'in protesto edildiği gösterilerde Filistin'e destek pankartları açıldı.