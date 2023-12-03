03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya Gazze için sokakta! İsrail'in soykırımına tepkiler dinmiyor

Dünya Gazze için sokakta! İsrail'in soykırımına tepkiler dinmiyor

7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepkiler dinmek bilmiyor. Dünyanın dört bir yanında toplanan on binlerce kişi İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek mesajları verdi. İsrail karşıtı protestolarda birçok ülkede "Yaşasın Filistin, katil İsrail" sloganları atıldı.

Giriş Tarihi: 03.12.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 16:43
  • 1
  • 18
Dünya Gazze için sokakta! İsrail’in soykırımına tepkiler dinmiyor

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Gazze'ye yağan bombalar on binlerce masumu hayattan kopardı. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada ise kınanıyor...

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İNSANLAR SOKAKLARA İNDİ
Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze'de bir yandan yaşam savaşı verilirken diğer yandan da dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar sokaklara indi.

Bu kapsamda dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'in protesto edildiği gösterilerde Filistin'e destek pankartları açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Dünya Gazze için sokakta! İsrail’in soykırımına tepkiler dinmiyor

FRANSA
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

  • 3
  • 18
Dünya Gazze için sokakta! İsrail’in soykırımına tepkiler dinmiyor

ABD
Fransa'nın ardından ABD'nin başkenti Washington'da, bir grup aktivist Beyaz Saray'ın önünde toplanarak 'Ölüm' temalı protesto gösterisi düzenledi.

  • 4
  • 18
Dünya Gazze için sokakta! İsrail’in soykırımına tepkiler dinmiyor

Eylemciler yerde yatarak üzerlerine kefeni temsil eden beyaz çarşaflar geçirerek tepkilerini gösterdi.

  • 5
  • 18
Dünya Gazze için sokakta! İsrail’in soykırımına tepkiler dinmiyor

İSPANYA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana meydanları boş bırakmayarak Filistin'e destek veren gösteriler yapan İspanyollar, eylemlerine bugün de devam etti.