Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? A Haber’de rakam verdi

RAKAM VERDİ

Burada yapılması gereken haziran ve aralık arasında 6 aylık enflasyonun burada önümde bir rol oynaması lazım. Netice itibarıyla bu kadar süre geçti ve işçi bu 6 aylık enflasyonun üzerinde bir artış yapılmalı, bu da yüzde 38 ise eğer. Beklentimiz yüzde 40 ile 50 arasında bir artışın olması.