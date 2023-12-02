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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? A Haber'de rakam verdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? A Haber’de rakam verdi

Milyonları etkileyen asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlıyor. Peki 2024 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

İşte açıklamalarında yer alan satır başları:

11 aralıkta ilk toplantı yapılacak ancak, onun öncesinde bu toplantılar birisinin ev sahipliğinde yapılmadan önce perde arkasında komisyonlar görüşüyor, perde arkasında başkanlar zaman zaman bir araya gelip görüşüyor. Yani 3 tarafta kendi hazırlıklarını tamamlayıp öyle geliyorlar toplantılara.

Niye 11 gün bekleniyor? sorusuna cevaben, o 11 içerisinde zaten görüşmeler devam ediyor. Hepsi hazırlıklarını tamamladı.

TÜRK-İŞ'in her sene bir kırmızı çizgisi oluyor. O da 4 kişilik bir ailenin, bir aylık geçim parası şeklinde… Dolayısıyla bu da 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam oluyor.

İşveren de tabii başka argümanlarla geliyor ve rekabet, maliyet, istihdam korunması diyor. Hükümette burada bir hakem rolü oynuyor.

Bu sene birkaç farklılık olabilir, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda… Birincisi TÜRK-İŞ heyeti içerisinde farklı farklı sektörlerden 3-4 tane işçi arkadaşımız olacak. Bu arkadaşlar pazarlığın içerisinde olacaklar.

İkincisi de tabii, bu bir tane mi olacak veya iki tane mi olacak tartışması… Netice itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı, "Komisyon toplansın kararını versin sonra bize geliyor" diyor. Devamında bir dokunuş yapıyor zaten.

Ancak asgari ücret artışının yılda bir kez mi yoksa iki kez mi olacağını belirleyecek şey enflasyon olacak.

Bu yılda eğer tek asgari ücret artışı olursa, benim beklentim refah yapının fazla olacağını yönünde.

4 aylık enflasyon 29.11 çıktı. Pazartesi günü ise, biz 5 aylık enflasyonu öğreneceğiz. Tahminlerde yine 3-4 aralığında bir aylık enflasyonun gelmesi orada 30'un üstünde çıkacak 5 aylık enflasyon…

Orta Vadeli Program'daki bu yüzde 65'lik öngörüye göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 oluyor. Ancak 5 aylık enflasyon bize ciddi bir veri ve ipucu verecek.

Dolayısıyla masaya 6 aylık enflasyon mu gelir yoksa, önümüzdeki yıl için öngörülen OVP değeri mi gelir, bunların hepsi masaya gelip tartışılacak konular.

RAKAM VERDİ

Burada yapılması gereken haziran ve aralık arasında 6 aylık enflasyonun burada önümde bir rol oynaması lazım. Netice itibarıyla bu kadar süre geçti ve işçi bu 6 aylık enflasyonun üzerinde bir artış yapılmalı, bu da yüzde 38 ise eğer. Beklentimiz yüzde 40 ile 50 arasında bir artışın olması.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 38 yüzde 40 ile kalmayıp buraya dengelenebilir, veya asgari ücret buraya dengelenebilir.

Memur ve emekliden önce asgari ücret belirleneceği için asgari ücrete yapılacak yüzde 50 veya yüzde 40'lık bir artış refah yapı içerisinde önemli bir artış olacak.

Yıllık asgari ücret belirlenirken, ocak ayında alacağınız maaşı kasım ayında da aralık ayında da alacaksınız.

Enflasyonda düşük bekleniyor. Özellikle ikinci yarıdan sonra inanıyorum ki ciddi bir düşüş yaşayacağız. Hem baz etkisiyle hem de alınan tedbirlerle.

Ancak alım gücü burada önemli. Sizin cebinize trilyonları koysalar, onunla da bir şey alamayacaksınız bunun bir anlamı yok. O yüzden de enflasyonun düşmesi bizim için birinci öncellik hepimiz için. O düştüğü zaman zaten maaşların bir anlamı olacak.

KALEM KALEM OLASI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI

Asgari ücrete %35 oranında zam yapılması durumunda maaş, 15 bin 392 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa maaş, 15 bin 962 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %45 olursa maaş, 16 bin 532 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %50 olursa maaş, 17 bin 103 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %55 olursa maaş, 17 bin 673 TL olacak.

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