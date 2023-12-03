Katil İsrail kana doymuyor! Son 24 saatte 700’den fazla Filistinli öldürüldü | Terör ordusundan Han Yunus’ta evleri boşaltın çağrısı

HAN YUNUS'TA EVLERİ BOŞALTIN ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, "sözde" güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin "bloklara" bölünüp "tahliye bölgeleri" şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı.