Katil İsrail kana doymuyor! Son 24 saatte 700'den fazla Filistinli öldürüldü | Terör ordusundan Han Yunus'ta evleri boşaltın çağrısı
7 günlük ateşkesin ardından katil İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Gazze'de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu 400'den fazla nokta vuruldu. Gazze'deki hükümetin medya ofisi son 24 saatte 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından Han Yunus'taki evlerin boşaltılması çağrısı da yapıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivil savunma ekiplerinin yetersizliği ve hedef alınması nedeniyle enkaz altında kalan birçok kişi ilkel ve çok kısıtlı imkanlarla yıkıntılardan kurtarılmaya çalışılıyor.
İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve kentin güneyindeki Ed-Durc Mahallesinde yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar bulunuyor.
İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus kentine aydınlatma fişekleri atarak, bölgede bulunan evlere saldırılar düzenledi.
HAN YUNUS'TA EVLERİ BOŞALTIN ÇAĞRISI
İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, "sözde" güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.
Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin "bloklara" bölünüp "tahliye bölgeleri" şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı.
İŞTE 3 ARALIK'TA YAŞANANLAR
12.59 IDF'nin Arapça konuşan sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, X'teki bir gönderide Hamas'ın Shejaiya taburuna seslendi. İsrailli sözcü 'Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir uyarı olarak düşünün' dedi.
Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF'nin Arapça sözcüsü Hamas'ın Shejaiya taburunu tehdit etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, paylaşılan fotoprafın bu taburun komutanlarına ait olduğu bilgisine yer verildi.
12.20 Gazze'deki hükümetin medya ofisi: İsrail'in saldırılarında Gazze'de son 24 saatte 700'den fazla kişi öldürüldü
12.11 DSÖ: (Gazze'ye yönelik saldırılar) Endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz, derhal ateşkes
11.47 Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık
11.39 İsrailli askeri hahamın, "Gazze ve Lübnan'ı işgal etme" çağrısı gündem oldu
11.27 İsrail ordusu, Suriye'ye topçu saldırısı düzenledi
09.40 İsrail'in Gazze'de gece boyu süren saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
09.14 Katar Emiri, Macron ile "Gazze'de insani ara ve kalıcı ateşkes çabalarını" görüştü
09.08 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi
07.45 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci öldürdü
06.04 İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü
03.12 İsrail ordusu: Demir Kubbe füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı
01.03 İsrail, Gazze'de sivil savunma araçları ve kurtarma ekipmanlarının yüzde 80'ini imha etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...
- SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....
- EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...
- Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu, açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
- TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?
- AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? AK Parti Erzurum belediye başkan adayları listesi 2024!
- EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...
- SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak'ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...
- Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!
- Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...
- AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?