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Katil İsrail kana doymuyor! Son 24 saatte 700'den fazla Filistinli öldürüldü | Terör ordusundan Han Yunus'ta evleri boşaltın çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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Katil İsrail kana doymuyor! Son 24 saatte 700’den fazla Filistinli öldürüldü | Terör ordusundan Han Yunus’ta evleri boşaltın çağrısı

7 günlük ateşkesin ardından katil İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Gazze'de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu 400'den fazla nokta vuruldu. Gazze'deki hükümetin medya ofisi son 24 saatte 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından Han Yunus'taki evlerin boşaltılması çağrısı da yapıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Azzum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da en az 9 sivil yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Hayatını kaybeden kişilerin hedef alınan yerin yanındaki evden olduğu ve yıkılan ev sakinlerinin ise hala enkaz altında bulunduğu kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin yetersizliği ve hedef alınması nedeniyle enkaz altında kalan birçok kişi ilkel ve çok kısıtlı imkanlarla yıkıntılardan kurtarılmaya çalışılıyor.

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve kentin güneyindeki Ed-Durc Mahallesinde yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar bulunuyor.

İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus kentine aydınlatma fişekleri atarak, bölgede bulunan evlere saldırılar düzenledi.

HAN YUNUS'TA EVLERİ BOŞALTIN ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, "sözde" güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin "bloklara" bölünüp "tahliye bölgeleri" şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı.

İŞTE 3 ARALIK'TA YAŞANANLAR

12.59 IDF'nin Arapça konuşan sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, X'teki bir gönderide Hamas'ın Shejaiya taburuna seslendi. İsrailli sözcü 'Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir uyarı olarak düşünün' dedi.



Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF'nin Arapça sözcüsü Hamas'ın Shejaiya taburunu tehdit etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, paylaşılan fotoprafın bu taburun komutanlarına ait olduğu bilgisine yer verildi.

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