Bahçeli’den Ankara-İstanbul mesajı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Cumhur İttifakı Ankara ve İstanbul’da zilleti sallayacak” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin Ankara ve İstanbul mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan Siyaset bilimsi Ferhat Murat değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak "Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz." dedi. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "HEDEP demek CHP demektir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Cumhur ittifakı İstanbul'da zilleti sallayıp indirecektir. Ankara'da Allah'ın izni ile son verecektir. CHP genel başkanı kulağını Kandil'e verdiği sürece hüsran ve hezimetten kurtulamayacak. Büyük siyasetçiler ne kötü tarihin ne de sinsi tezgahların esiri olur. Milletimiz tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmesini bilecek siyasetçilere destek verecektir. Türk milleti cumhur ittifakında uzlaşacaktır. 125 günlük bir süre vardır. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi. Bahçeli'nin Ankara ve İstanbul mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan Siyaset bilimsi Ferhat Murat değerlendirdi.
Ferhat Murat: Cumhur İttifakı'nın bölünmesini bekleyen bir Millet İttifakı ve CHP ile karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nı nasıl ayrıştırabiliriz ya da araya nasıl nifak sokabiliriz gibi planlar içerisindeler. Hem siyasetçileri hem de kendilerine yakın medya ile bu stratejiyi güdüyorlar ama her yaptıkları hamlede istedikleri karşılığı bulamıyorlar.
Millet İttifakı'nda kendisini ayıran Cumhur İttifakı'nın şöyle bir özelliği var; hem tabanda hem tavanda ciddi birliktelik var. Aynı noktaya bakış ve aynı değerleri sahiplenme var. Belki de onların gözden kaçırdığı ya da anlamadığı şey bu. Cumhur İttifakı'nı parçalamak için birbirine benzemeyenlerin beraberliklerinin sonuç vermeyeceği 14 ve 28 Mayıs'ta bir kez daha ortaya çıkmasına rağmen aynı stratejiyi aynı hedefi sık sık gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bahçeli ve Erdoğan'ın ifadelerinden bu birlik ve bütünlüğün daim olacağı mesajlarını zaten görüyoruz.
Bu parçalamak için tartışmalar çıkarıldığında bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; Cumhur İttifakı'nın birlikteliği siyasi kariyerlerinin daha sağlıklı daha üst seviyede devam etmesinden öte Türkiye'nin ülkenin milletin bekası üzerine kurulu. Devlet Bahçeli'de bu gün yaptığı açıklamalarında bir kez daha vurgu yaptı. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine ara vermeden aynı motivasyonla ilerleyeceğini altını çizdi.
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