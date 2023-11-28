Bahçeli’den Ankara-İstanbul mesajı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Millet İttifakı'nda kendisini ayıran Cumhur İttifakı'nın şöyle bir özelliği var; hem tabanda hem tavanda ciddi birliktelik var. Aynı noktaya bakış ve aynı değerleri sahiplenme var. Belki de onların gözden kaçırdığı ya da anlamadığı şey bu. Cumhur İttifakı'nı parçalamak için birbirine benzemeyenlerin beraberliklerinin sonuç vermeyeceği 14 ve 28 Mayıs'ta bir kez daha ortaya çıkmasına rağmen aynı stratejiyi aynı hedefi sık sık gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bahçeli ve Erdoğan'ın ifadelerinden bu birlik ve bütünlüğün daim olacağı mesajlarını zaten görüyoruz.