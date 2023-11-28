MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: HEDEP demek CHP demektir!
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak "Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz." dedi. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "HEDEP demek CHP demektir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz. Karşımızdaki siyasi bariyeri, teslimiyetçi siyaset engelini aşmak durumundayız. Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun ruh haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden çıkarmanın arayışındayız. Bu maksatla devamlı çalışıyoruz. 81 ilimizin tamamında milletimizin her güzel insanı ile görüştük.
ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KÜRTLER DAHA AZ EŞİTTİR' SÖZLERİ
Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir, Türkiye'dir. CHP Genel Başkanı'nın "Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir" açıklaması, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikati kıymaktır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve bütünlüğü ile bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir. Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır? Kürt kökenli kardeşlerim, kaymakam, vali, milletvekili, bakan ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? Bunlar öyle karışıklar ki, akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. Porto Riko çukuru kadar derin art niyet içindeler.
Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. HEDEP demek CHP demektir.
YEREL SEÇİM MESAJI
Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacaktır. Bugünden itibaren 31 Mart 2024'e kadar 125 günlük bir süre vardır. Bu sürede çalışmalarımızı günbegün hızlandırıp yoğunlaştıracağız. Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir. Bizim gönlümüzde 1000 yıllık kardeşliğin kutlu hatıraları vardır.
Biz mevsimlere göre çekilen veya yağışa göre sel olup taşan hiç olmadık. Bizim doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla buluşmaktan muradımız hep buydu. Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin bize yarar sağlamayacağının farkındayız. Ya hep ya hiç diyerek yol almadık. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır vardır. Karanlık oyunlara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Her insan özeldir, şeref ve hak sahibidir. İnsan testi misali ne varsa devamlı kendi içine sızar. Er ya da geç iyi veya kötü günyüzüne çıkar. Milli ve insani değerlerimiz yıpratılmaktadır.
"MİLYON DOLARLARINI FONLARA BAĞLAYANLAR..."
Siyaset, insanın nasıl yaşayacağı, ailesini nasıl geçindireceği, nasıl yönetileceği gibi çağdaş talepler ve arayışlar üzerine şekillenmektedir. Bir siyasi parti olarak bizden beklenenlerden en önemlisi her soruna isabetli cevaplar üretmektir. Milletin sesine kulak vermeyip makam ihtirasının tutsağı olanlar siyasi partiden çok organize menfaat şebekesine dönüş yapabilmektedir. Namerde el avuç açanların, birbirinin kuyusunu kazanların, adı ne olursa olsun akıbetleri bellidir. Bir siyasetçinin özü sözüne kefil olmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı cebini ve cüzdanını haksız şekilde doldurmak için el ovuşturanların değil, faziletin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir. Faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, milyon dolarlarını bu fonlarına bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar, milletimizde haklı öfkeye neden olmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüğümüzdür.
ÖZEL'İN "EKREM BEY İSTANBUL'A MÜHÜRLÜ" SÖZÜNE YANIT
Ne CHP ne İP ne HEDEP karşımızda tutunamayacaklardır. Her şeyden önce Türkiye anlayışı ile huzur olacağız, müjde olacağız, teselli olacağız, kudret olacağız, çözüm olacağız, şifa olacağız. CHP Genel Başkanı demiş ki; "Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü." Biz o paslı mührü kazıyıp söküp atmayı da inşallah başaracağız.
GAZZE'DE REHİNE TAKASI
İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış ve adil çözümün yanındayız. Rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile insani yardım koridoru açılmasından şüphesiz bahtiyarız. Haklı mücadelesinin arkasındayız. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına haiz, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. İspanya ve Belçika Başbakanlarının değerli açıklamaları daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağız her kararın, uygulayacağı her politikanın samimiyetle yanındadır.
"EMEKLİLERE İKRAMİYE KARARI MEMNUNİYET VERİCİDİR"
Çalışan emeklilere ikramiye kararı memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki emeklilerimizin şartları daha da iyiye gidecektir. Toplumun her kesimi hak ettiği payı alacaktır. 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamış, geçen cuma tamamlanmıştır. Bütçenin yanı sıra 17 bakanlığın bütçesi ve kalkınma planı kabul edilmiştir.
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