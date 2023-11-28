MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert sözler: HEDEP demek CHP demektir!

YEREL SEÇİM MESAJI

Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacaktır. Bugünden itibaren 31 Mart 2024'e kadar 125 günlük bir süre vardır. Bu sürede çalışmalarımızı günbegün hızlandırıp yoğunlaştıracağız. Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir. Bizim gönlümüzde 1000 yıllık kardeşliğin kutlu hatıraları vardır.

Biz mevsimlere göre çekilen veya yağışa göre sel olup taşan hiç olmadık. Bizim doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla buluşmaktan muradımız hep buydu. Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin bize yarar sağlamayacağının farkındayız. Ya hep ya hiç diyerek yol almadık. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır vardır. Karanlık oyunlara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Her insan özeldir, şeref ve hak sahibidir. İnsan testi misali ne varsa devamlı kendi içine sızar. Er ya da geç iyi veya kötü günyüzüne çıkar. Milli ve insani değerlerimiz yıpratılmaktadır.