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İskenderun’da deniz taştı! AFAD Başkanı Okay Memiş A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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İskenderun’da deniz taştı! AFAD Başkanı Okay Memiş A Haber’de

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ve temizlik devam ediyor. AFAD Başkanı Oktay Memiş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bölgede önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemine devam ediyor.

Ekipler bir taraftan su içinde kalan araçları kurtarırken, diğer taraftan iş makineleriyle suyun tahliyesini gerçekleştirerek temizlik yapıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz taşması sonucu su baskınlarının meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarının sebep olduğu olaylardan etkilenen 212 kişinin kurtarıldığını bildirmişti.

"ZARARLTELAFİ EDECEĞİZ"

AFAD Başkanı Oktay Memiş, A Haber canlı yayınında "217 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.

AFAD Başkanı A Haber’de AFAD BAŞKANI A HABER'DE

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