İskenderun’da deniz taştı! AFAD Başkanı Okay Memiş A Haber’de

Bölgede önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemine devam ediyor.