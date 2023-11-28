Emekliye taban maaş artışı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Kulislerde konuşulan...

BİR İLK

Komisyonda yenilik olacak. Sıcak haberi de vermiş olayım. Bu yıl Türk-İş oraya 5 tane işçi kardeşimizi temsilci olarak gönderecek. Bir kasap arkadaşımız garson arkadaşımız bir de zannedersem fabrika işçisi bir arkadaşımız. Bizzat o komisyonda kendi maaşlarıyla ilgili pazarlığa şahit olacaklar ve söz sahibi olacaklar.

En önemli parametrelerden birisi enflasyon oluyor. Yüzde 38 civarında çıkacak demiştik. Benim tahminim de burada asgari ücretin de yüzde 50'ye yakın bir artış gelmesi.