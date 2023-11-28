Emekliye taban maaş artışı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber'de rakam verdi: Kulislerde konuşulan...
Milyonlarca çalışanın gözü ocak ayına çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla yeni yılda yeni maaşlar hesaplanacak. Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşı kaç lira olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Memura yapılan zamlar emekliye de yansıyacak. 7.500 TL'nin altındaki maaşlara destek geliyor.
Zamlar yapılırken dengeler gözetilecek. Tüm emeklilere refah payı gelecek.
Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; 7.500 TL taban maaş. Bunun altında maaş alan bütün emeklilerin maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Daha önce 5.500 TL'ydi.
KADEMELİ ARTIŞ
Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında şu var 7.500 TL'nin altında maaşı olan emekliler için bir düzenleme de yapılacağı izlenimini aldık. Böyle bir hazırlık da vardı çok düşük maaş alanlara kademeli olarak bir artış söz konusu olabilir ocak ayında.
İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM
İkinci aşamada ise 7.500 TL'nin yükseltilmesi söz konusu. Onun 10 bin TL ve üzerine çıkması da söz konusu. Kulislerde de 10 bin TL konuşuluyor. Dolayısıyla diyelim ki 10 bin TL yapıldı bu sefer 10 bin TL'nin altında kalan bütün maaşlar 10 bin TL'ye tamamlanmış olacak.
ALIM GÜCÜ ARTACAK
Bunun dışında da yine enflasyon artışı olacak emeklilerle ilgili. Orada beklentimiz yüzde 40-50 arasında bir artışın olması ki enflasyon bunu gösteriyor. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiren bir husus bu 7.500 TL. Elbette düşük kaldı enflasyon karşısında dolayısıyla bu ocak ayı emekliler için alım güçlerinin maaşlarının düzeleceği bir ay olacak.
Ocak ayının 3'ünde enflasyon açıklanacak. Biz o zaman 6 aylık enflasyonu öğrenmiş olacağız. Bunun üzerine de bir süredir hükümet refah payı ekliyor Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklamalar yapıyor. O refah payı ile ilgili oran da yasal düzenleme ile Meclis'ten geçiyor ve emeklilerin maaşlarına yansıtılıyor. Dolayısıyla ocak ayı önemli.
MEMURLARIN MAAŞ ARTIŞI
Bir yandan da memurların artışlar var. Memur artışı toplu sözleşme ile oluyor ki onlar imzalandı yüzde 15'lik bir artış zaten kesin olacak. Onun üstüne bir de enflasyon farkı getirilecek. Orada da yine OVP'ye göre yüzde 49 civarında bir artışın gelmesi söz konusu.
ASGARİ ÜCRET SÜRECİ NASIL OLACAK?
Bir başka konu ise asgari ücret.
BİR İLK
Komisyonda yenilik olacak. Sıcak haberi de vermiş olayım. Bu yıl Türk-İş oraya 5 tane işçi kardeşimizi temsilci olarak gönderecek. Bir kasap arkadaşımız garson arkadaşımız bir de zannedersem fabrika işçisi bir arkadaşımız. Bizzat o komisyonda kendi maaşlarıyla ilgili pazarlığa şahit olacaklar ve söz sahibi olacaklar.
En önemli parametrelerden birisi enflasyon oluyor. Yüzde 38 civarında çıkacak demiştik. Benim tahminim de burada asgari ücretin de yüzde 50'ye yakın bir artış gelmesi.
RAKAM VERDİ
O da şu anda 11.402 lira asgari ücret 15 bin TL ile 17 bin TL arasında bir rakama ulaşması söz konusu.
Önemli olan işverene maliyeti. Onlar hepsi masaya gelecek.
Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Bundan daha az verilemez bunun üstünde verilirin gösterge rakamı. Bir gösterge rakamı geçim rakamı değil.
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