AK Parti’de temayül yoklaması tamam! Başkan Erdoğan sonuçları anından gördü
AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak.
Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi.
Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı. Bu kapsamda haftalar öncesinde hazırlıklarını tamamlayan AK Parti, 81 ilde temayül komisyonları oluşturdu.
Tarafsızlık ilkesi nedeniyle komisyon başkanları kendi seçim çevreleri dışında görevlendirildi. 150 bine yakın teşkilat oy kullandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatıracak.
AK Parti'de belediye aday adaylığı başvuruları 9 Kasım'da başladı 22 Kasım'da sona erdi. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları ise 3 Aralık'ta sona erecek. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de bayram havasında temayül yoklamalarının yapıldığını belirtti. Kongreleri kavgayla meşhur olan muhalefete de gönderme yapan Yavuz, "Teşkilat mensuplarının görüşünü almak için zaman iyi diliyorum onlar da güzel şekilde yaparlar. Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" dedi.
TEŞKİLATLARDA DEMOKRASİ ŞÖLENİ
AK Parti, aday belirleme sürecinde 5 önemli parametreyi baz alıyor. Bunlardan birisi temayül yoklaması oldu. Temayül yoklaması, elektronik ortamda, oy kullanacaklara verilen kartlar ile yapıldı. Teşkilat mensupları imza karşılığında tarafsızca dijital oy kullanma kartlarını alarak oy kullanacakları kabine tek başlarına gitti. Demokrasi şöleni havasında geçen oy kullanma işlemleri daha önceki yıllarda olduğu gibi sakin bir ortamda gerçekleştirildi.
TEMAYÜLDE NELER SORULDU?
AK Parti, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarına AK Partili belediyeler için ve muhalefetin yönetimindeki belediyeler için ayrı ayrı sorular hazırladı. AK Partili belediyeler için sorulan sorularda, Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?, Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz? Şeklinde iyi orta ve zayıf şıklarından birini işaretlemelerini istedi. Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini de yazmaları talep edildi. İki aday önerisi alacakları ve bu adayların da tercih sıralarının da dikkate alınacağı ifade ediliyor. Muhalefetin yönetimindeki belediyeler için 3 aday önerisi istendi.
CUMHURBAŞKANIMIZ SONUÇLARI ANINDA GÖRDÜ
Genel başkan yardımcıları, MKYK, MYK üyeleri ve Milletvekillerinin tamamının 81 ilde görev aldığını belirten Yavuz, "Temayül yoklaması aday belirlemede bir ölçüt. Dün, temayülün son bulması ile tüm sonuçlar 16.00'da sitemde toplandı. Cumhurbaşkanımız da sonuçları 16.00 itibariyle gördü. Yaklaşık 150 bin kişi oy kullandı, Ankara'da da 5 bini aşkın teşkilat mensubu oyunu kullandı. Temayül yoklaması ile teşkilat mensupların görüşünü almış olduk" diye konuştu.
MUHALEFETE İLHAM OLALIM
AK Parti'nin teşkilat temayül yoklaması yaparken CHP' de temayül mi yapayım, ön seçim mi yapayım, yoksa başka anket formu mu yapayım diye düşüncesi içinde olduğunu aktaran Yavuz, "Aracılığınızla söyleyeyim, daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken vakitteyiz. Bir yandan teşkilat yoklamasını alalım bu bir ölçüt bizim için. Bir yandan anket de yapalım o da başka ölçüt ama başka çalışmalar da yapalım sürece hazırlanalım diyoruz. Ön seçim yapmak isteyenler için de seçim takvimi açıklandıktan sonra vakit olacak. Teşkilat mensuplarının görüşünü almak için zaman iyi diliyorum onlar da güzel şekilde yaparlar. Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
BAŞVURU AİDATI GAZZEYE GİDECEK
Aday başvuruları için sisteme girişin 8 bini aştığını söyleyen Yavuz, "Başvurular için 10 binleri belki 30 binleri aşan bir tablo söz konusu olacak. Bu seçimde aday müracaatında aidat almadık, Gazze için bağış kabul ettik ve bağışları da AFAD'ın hesabında topladık, yatırılan bağışlar Gazzeli mağdurlara el uzatacak. Seçim sürecinin suhuletle geçmesini diliyorum" dedi.
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