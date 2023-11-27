AK Parti’de temayül yoklaması tamam! Başkan Erdoğan sonuçları anından gördü







MUHALEFETE İLHAM OLALIM

AK Parti'nin teşkilat temayül yoklaması yaparken CHP' de temayül mi yapayım, ön seçim mi yapayım, yoksa başka anket formu mu yapayım diye düşüncesi içinde olduğunu aktaran Yavuz, "Aracılığınızla söyleyeyim, daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken vakitteyiz. Bir yandan teşkilat yoklamasını alalım bu bir ölçüt bizim için. Bir yandan anket de yapalım o da başka ölçüt ama başka çalışmalar da yapalım sürece hazırlanalım diyoruz. Ön seçim yapmak isteyenler için de seçim takvimi açıklandıktan sonra vakit olacak. Teşkilat mensuplarının görüşünü almak için zaman iyi diliyorum onlar da güzel şekilde yaparlar. Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.