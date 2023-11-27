Ankara kulislerinde İYİ Parti iddiaları! Kimler Genel Başkan olmak istiyor?
İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası hesapları yapılıyor. Yerel seçimlerden sonra Meral Akşener'in “Genel Başkanlıktan” ayrılması ihtimaline karşılık, bazı isimlerin o koltuğa oturmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Koray Aydın, Buğra Kavuncu, Musavvat Dervişoğlu, Cihan Paçacı’nın ismi dillendiriliyor. İşte Ankara kulislerinde son haberler…
İYİ Parti'de arka arkaya gelen istifalar sonrasında Ümit Dikbayır'ın iddiaları partiyi sarsmaya devam ediyor. Bazı isimlerin ise Meral Akşener sonrasına hazırlandığı iddia ediliyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin istişare toplantısında konuştu. İYİ Parti'deki gelişmeleri ilk kez değerlendirdi. Akşener'in MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yaşattıklarını kendisinin de yaşadığını belirtti.
İYİ Parti yerel seçimlere ittifaksız girme kararı aldı. 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimdeki olası başarısızlığın İYİ Parti'de son günlerde yaşanan depremin şiddetini daha da artıracağı konuşuluyor.
İYİ Parti kulisleri hareketli. Seçimden sonra olağanüstü kongre yapılacağına kesin gözüyle bakanlar var. Kulislerde konuşulanlara göre, seçimden sonra istifaların sayısı artacak, Kongre kaçınılmaz olacak. İşte o kongrede Akşener'in koltuğu bırakacağı iddia ediliyor.
Bazı isimlerin genel başkanlık için şimdiden hazırlık yaptığı ileri sürülüyor, Koray Aydın, Musavvat Dervişoğlu, Buğra Kavuncu, Cihan Paçacı'nın adı öne çıkıyor. Adı geçenlerin süreçte yaşananlara sessiz kalması da dikkat çekiyor.
"Genel Başkanlık" hesabı yaptığı iddia edilen isimler
- Koray Aydın
- Musavvat Dervişoğlu
- Buğra Kavuncu
- Cihan Paçacı
Genel Başkanlık koltuğu için hazırlandığı iddia edilen bazı isimleri Akşener'in istişare kuruluna alması da dikkat çeken bir başka konu. Kurul Ümit Dikbayır'ın iddialarını inceleyecek.
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