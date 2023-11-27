AK Parti 2 saatlik MYK toplantısı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

"FOTOĞRAFLAR BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR"

24 saat boyunca dünyanın bütün televizyonları ve Türk televizyonları Gazze'deki katliamın fotoğrafları verir iken bu fotoğrafları koyarak 'bugün ne yapıyorsunuz' denilebilir. Fotoğraflar birbirine çok benziyor. Fotoğrafların hepsi Gazze'den değil, bunlar Nazilerin bunlar da Netanyahu hükümetlerinin yaptığı katliam ve soykırım fotoğrafları.

Benzer bir soykırım yapılıyor. Nazilerin masum Yahudileri öldürerek gerçekleştirdiği soykırıma dair fotoğrafları koyduk. Benzerlik net bir şekilde görünsün diye. Burada da Netanyahu hükümetinin yaptığı soykırım fotoğrafları.

Görüldüğü gibi masum Yahudilere yapılan soykırım fotoğrafları ile bugün Netanyahu hükümetleri tarafından yapılan soykırımın birbirinden farkı yok. Filistin'deki insani durumun geldiği nokta 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 bin kadın hayatını kaybetti. Bu bir katliam ve soykırım. Bunu 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyen ülkeler maalesef çoğunlukta.

"ATEŞKES BİLE DENMİYOR, 'İNSANİ ARA' DENİYOR

Belki de ilk defa bir meselede batılı toplumla batılı yönetimler arasında bu kadar mesafe var. Batılı hükümetler katliamları destekleyen, 'İsrail'e kırmızı çizgi önermiyoruz' diyen Biden böyle bir üslup sergilerken, batılı halklar son derece onurlu, asil, insan haysiyetini, şerefini koruyan 'Hepimiz insanız, Filistiniz' temasını ortaya koyan Gazzelilerin yanında olduklarını söylüyorlar.

Maalesef batıda pek çok yönetim evrensel vicdanın sesine sırtını dönmüş durumda. Ateşkes bile denmiyor insani ara deniyor. Bu insani arada serbest bırakılan sayının artmasını diliyoruz. 200 TIR'lık insani yardım geçişi oldu. Bu tip olayda rakamlardan bahsetmek gerçekten incitici ve üzücü bir şey ama mesele daha iyi anlaşılması için bunu belirtmek zorundayız.

Bu insani aranın bile 144 çocuğun hayatını şimdilik kurtardığını düşündüğümüzde bu bile nihayetinde nefes alma fırsatı verecektir. Bugün itibariyle ateşkes devam etsin diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden'a atfen böyle bir haber geçti. Ama maalesef Netanyahu hükümeti bunu pek uzatmaktan yana gözükmüyor.

"İNSANİ ARA'NIN UYGULANMASINDA BİRTAKIM SORUNLAR ÇIKTI"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da yaptığı tarihi konuşma insani vicdanın nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini bütün dünyaya gösterdi. Arkasından zaten bu insani talebin kimde karşılık bulacağını bildiği için İsrailli aileler, sayın Cumhurbaşkanımıza kendi ailelerden bulunan esirleri kurtarmak için sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdılar.

Cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyleyerek bu meselede nasıl bir tavır sergilenmesiyle ilgili ortaya koydu. Batı halklarında ortaya çıkan asil soylu sahip çıkmanın yönetimler için de uyarı niteliği taşıdığı görülmüştür. İnsani aranın uygulanmasında birtakım sorunlar çıktı.

Netice itibariyle o sorun da aşılmış gözüküyor. İnsani ara, taktik olarak İsrail tarafından görülen durum kalıcı bir ateşkese dönüşmesini umarım. 66 gazeteci arkadaşınız hayatlarını kaybetti. Bütün bunların bile İsrail'in karartması ve kısıtlaması ardında gerçeğin çok küçük bir bölümü ortaya çıktı.

2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerin yaptığı katliam ve soykırımın benzeri Netanyahu hükümetleri tarafından Filistinlilere ve Gazzelilere karşı gerçekleştirilmektir.