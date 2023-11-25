Malatya’da 5,2 ve 4,7’lik iki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendirdi

BİLİNMEDİK NOKTALARDAN SARSINTI HABERLERİ

6 Şubat depremlerinden sonra biraz seyir değişti. Ülkemizde her yıl 22 bin ila 24 bin deprem oluyor. Ancak şimdiye kadar 11 aylık dönemde 66 bin deprem meydana geldi. 3 senede olması gereken aktivite neredeyse 1 yılda oldu. 6 Şubat depremleri sadece bölgeyi değil tüm Türkiye'yi etkiledi. Bütün fay hatlarını huzursuz etti ve olmadık yerlerden deprem haberleri gelmeye başladı. Konya'dan Niğde'den gelen haberler buna örnek olabilir. Bu da Türkiye diri fay haritasının yenilenmesi hamlesine bizi götürdü. 5'ten fazla deprem üretecek diri fay sayısı 500'e yakın biliyorduk ancak daha fazla olduğunu gördük. Bu da Türkiye'nin deprem tehlikesinin daha fazla olduğunu gösterdi. Zeminden kaynaklı da olarak Türkiye'nin her yerinde risk var. Sisam Adası'nda olan deprem İzmir'de yıkıma neden oldu. İşte zemin kaynaklı tehlike bu oluyor. Yapı ile zeminin barışık olması gerekir.