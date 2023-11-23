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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya depremine Adıyaman’da yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yakalandığı merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük" dedi.

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