Malatya, Adıyaman, Mardin, Elazığ ve Şanlıurfa sallandı! Deprem uzmanı A Haber’de uyarılarda bulundu: Büyük bir depremin...

Çünkü bu bölgede birbiri ile bağlantılı segment söz konusu, bu segmentlerden 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem; Pazarcık segmentinin olduğu kısımdaydı. Dolayısıyla Malatya Battalgazi'de yaşanmış olan bu depremin bir üst segmentte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her bir segment birbirinden bağımsız hareket edebiliyoruz. Ayrıca bulunduğu konumlardaki jeolojik ortamın etkileriyle de farklılık olabiliyor.