Malatya, Adıyaman, Mardin, Elazığ ve Şanlıurfa sallandı! Deprem uzmanı A Haber'de uyarılarda bulundu: Büyük bir depremin...
Malatya Battalgazi saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Battalgazi'de saat 17.49'da 4.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyüksaraç, depremin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Malatya, Adıyaman, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa'da hissedilen deprem bölgede büyük bir depremin habercisi mi? AFAD ve Kandilli'den peş peşe uyarılar...
KANDİLLİ: DEPREMLER 5.3 VE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi, saat 17.46'da Adıyaman Sincik'te saat 5.3 büyüklüğünde, saat 17.49'da da Malatya Battalgazi'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.
Üç dakika arayla meydana gelen depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD: BÖLGEDEKİ AĞIR HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRMEYİN
AFAD, 'Dikkat' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyardı. AFAD'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir.
*Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyüksaraç, A Haber'de merkez üssü Malatya olan peş peşe gerçekleşen depremlere yönelik açıklamalarda bulundu.
Aydın Büyüksaraç'ın açıklamalarına öne çıkan satır başları:
Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef kötü hava şartları ile beraber meydana gelen depremler insanlarda büyük paniğe yol açıyor. İster istemez o yaşanan büyük depremin ardından yine büyük bir deprem gelecek mi endişesi yaşanıyor.
Bu bölgede meydana gelen depremlerin o bölgede var olan fayların birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkan yeni depremler olduğunu düşünüyoruz. Bu deprem bağımsız bir deprem. Artçı sarsıntı olarak değerlendirilemez.
Çünkü bu bölgede birbiri ile bağlantılı segment söz konusu, bu segmentlerden 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem; Pazarcık segmentinin olduğu kısımdaydı. Dolayısıyla Malatya Battalgazi'de yaşanmış olan bu depremin bir üst segmentte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her bir segment birbirinden bağımsız hareket edebiliyoruz. Ayrıca bulunduğu konumlardaki jeolojik ortamın etkileriyle de farklılık olabiliyor.
Bu bölgede depreme gelen depremler, birbirini tetikleyen nitelikte gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir fermuar niteliğinde açıldıkça bir sonrakine gerilim aktarımı söz konusu oluyor. Yeni segmente enerji yüklenmesi meydana gelerek, büyük bir depreme yol açmış oluyor.
Bizim yapmış olduğumuz son çalışmalarda özellikle Pazarcık depreminin olduğu yerin kuzeyine dikine doğru enerji aktarımı ve gerilimin meydana geldiğini yayınlamıştık. Bu durum daha da kuzeye doğru bu depremin etkilerinin ya da yeni bir depremin meydana gelebileceğinin göstergesi olarak gelebilir. Bu durum, yeni büyük bir depremin ise habercisi olarak nitelendirilemez.
Dolayısıyla bölgede şu şekilde bir uyarı verilebilir. Bölgede büyük bir depremin etkisiyle binalarda büyük salınımlar meydana geldi, dolayısıyla hasar görmüş binaların bu tür depremlerle yeniden bir potansiyel taşıdığı için, hasarlı olan binalardan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor.
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