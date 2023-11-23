Son dakika haberi | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye’ye geliyor! Detaylar ilk kez A Haber’de
SON DAKİKA | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye’ye geliyor. 60 kişilik Rus heyet Ankara’da bir dizi temaslarda bulunacak. Peki, gündemde hangi konular olacak? İlk kez A Haber masadaki konulara ulaştı. İşte detaylar...
A HABER ÖZEL | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geliyor.
Novak ile birlikte olan 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temaslarda bulunacak. Peki gündemde ne olacak? A Haber masadaki konulara ulaştı.
ZİRVE YARIN
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, "Ankara diplomasisi baş döndürüyor. Novak tam 60 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geliyor. Yarın ise Ankara'da Türk heyetle birlikte resmi temaslarda bulunacak." dedi.
GAZZE MESELESİ MASADA OLACAK
Muhammed Emin Karadağ şunları açıkladı:
Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kalıcı barışın sağlanması içinde diplomatik temaslara devam ediyor. Rusya ile görüşmede bu meselede de gündeme gelecek.
TAHIL VE DOĞAL GAZ KONUSU
Masada ise Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var.
Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna görüşebilen bir ülke konumunda.
Türkiye bu avantajı kullanıp bir tahıl anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma sayesinde dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanmıştı. Ancak son aylarda bu anlaşma uygulanmamaya başlandı. Dolayısı ile yeni bir anlaşma olabilir mi? Bu da yarınki görüşmede ele alınacak.
ALMANYA'NIN YENİ TAHIL ANLAŞMASI İDDİASI
Alman basınının Türkiye, Katar ve Katar'ın yeni bir tahıl anlaşması yağacağına dair bir iddiası vardı. Bir alternatif anlaşma sağlanır mı? Bu konu masada olacak.
TÜRK HEYETTE KİMLER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın masada olmasını bekleniyor.
DÜNYADA YENİ ENERJİ KRİZİ Mİ?
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı bir açıklamada is ülkesinde petrol üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla 8 milyon ton, doğal gaz üretiminin ise 30 milyar metreküp azalacağını belirtmişti. Bu anlamda da dünyayı enerji alanında zor günler bekliyor olabilir.
RUSYA'NIN PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ BU YIL AZALACAK
Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynağı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kömür üretiminin bu yıl geçen yıla göre değişmeyerek 440 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ifade eden Novak, "Petrol üretiminin 527 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz, geçen yıl 535 milyon tondu." dedi.
Doğal gaz üretiminde de düşüş beklediklerini belirten Novak, "Doğal gaz üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyar metreküp daha az olacak. Geçen yılın ilk yarısında Avrupa'ya yönelik tedarikimiz hala devam ediyordu, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısı nedeniyle bu durdu." ifadelerine yer verdi.
Novak, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin ise bu yıl 33 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi.
Elektrikte üretimin istikrarlı şekilde sürdüğünü kaydeden Novak, "Elektrik üretimi 1 trilyon 150 milyar kilovatsaat seviyesinde olacak. Bu geçen yıla göre yüzde 0,8 artış demek." ifadesini kullandı.
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