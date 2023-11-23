Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı?

Faruk Erdem: Esnafın da kendisini yenilemesi lazım. Çünkü insanlar markete gittiği zaman kolay alışveriş yapıyor. Her şeyi bir arada bulabiliyorlar. Bu yönde çok da önemli teşvikler yapıldı. Bakkal amcaların birleşerek küçük marketler olması yönünde adımlar atıldı. Koop Marketler için adımlar atıldı ve teşvikler verildi.