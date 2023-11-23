Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı?
Küçük esnafın en fazla şikayet ettiği konuların başında gelen zincir marketlerin pazar günü kapalı kalması konusunda ilk adım atıldı ve konu gündeme girdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.
Marketlerdeki fahiş fiyatlar gündemdeki yerini korurken küçük esnafın şikayet ettiği konuların başında gelen zincir marketlerin pazar günü kapalı kalması konusunda ilk adım atıldı ve konu gündeme girdi. Bunun yanında AVM'ler de kapalı kalsın talepleri de var.
Peki hangi adımlar atıldı? Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.
Faruk Erdem: Esnafın da kendisini yenilemesi lazım. Çünkü insanlar markete gittiği zaman kolay alışveriş yapıyor. Her şeyi bir arada bulabiliyorlar. Bu yönde çok da önemli teşvikler yapıldı. Bakkal amcaların birleşerek küçük marketler olması yönünde adımlar atıldı. Koop Marketler için adımlar atıldı ve teşvikler verildi.
İnsanlar marketlerde kolay alışveriş yapıyor. Fakat esnafın bir itirazı daha var ki bunu haklı buluyorum. Markette cep telefonundan domatese kadar her şey var. Buna yönelik bir sınır getirilmesi gerekiyor. Bunun için adım atılması gerekiyor.
Küçük esnafı düşünecek hamleler de yapılmalı. Pazarların yine canlı kalması gerekli. Bunlar kolay işler değil. Perakende yasasını her 2 tarafı da koruyacak hatta tüketiciyi de koruyacak şekilde hazırlamak gerekir. Tüketci rahat hareket ettiği kolay alışveriş yaptığı yerleri seçiyor.
AVM'ler insanların Pazar günleri sosyalleştiği yerler arasında. Sadece buraya alışverişe gidilmiyor. Özellikle havalar soğuk olduğu zaman çoluk-çocuk aileler oraya gidip vakit geçiriyor. Burada yeme-içme durumları oluyor, çocuklar için eğlence alanları var.
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