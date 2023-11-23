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İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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İstanbul’a kar yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek. Pazar günü İstanbul'a kar beklentisi de var. Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan meteoroloji ve iklim uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil anlattı.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre hafta sonu için İstanbul'da hafa sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Havaların bir anda soğumasıyla beraber kar yağışı beklentisi yükseldi. Kış lastiklerini takma süresi erkene çekildi.

İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 13 derece civarında seyrediyor. Hafta sonu beklenen sıcaklık ise 3-5 derece arasında ve kar yağışına karşı tedbirler alınıyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan meteoroloji ve iklim uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil anlattı.

Barbaros Gönençgil: Karlı hava geliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı bir hava sistemi söz konusu olacak. Kıyı bölgelerinde yağış daha çok yağmurlu olacak. İç ve yüksek kesimlerde kar mutlaka bekliyoruz.

Pazar günü için İstanbul açısında bakarsak eğer kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışını görmek mümkün olacak. Karın yerde kalma durumu ayrı değerlendirmek gerekir ancak kar yağışını gerektirecek hava sistemi ülkemize geliyor.

Bugün ve yarından itibaren özellikle batı bölgelerinden başlamak üzere kuzey de buna dahil edilebilir ki yağışlı sistemler burada etkili olacak. Cumartesi günü bu yağışlı sistem tüm yurda yayılacak. İç kesimler ve yüksek noktalarda kar yağışı olacak. Sıcaklıklarda kuvvetli düşüşler söz konusu olacak.

Bu hava sistemi Pazar günü ve pazartesi günü etkisini sürdürecek. Pazartesi günü Batı bölgeleri normale dönecek ve yağışlar kesilecek. İç kesimler yağışlar sürecek. Özellikle yüksek kesimlerde Karadeniz sahillerinde kuvvetli yağışların getireceği olumsuz etkilere karşı dikkatli olmak zorundayız.

Bu seneki geçtiğimiz kışa göre daha sert geçeceğini daha soğuk olacağını ve yağışın daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Özellikle küresel sistemler açısından baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Aralık ayından itibaren bu sistemler daha etkili olacak. Birkaç ay boyunca bu etki sürecek. Yağışa ihtiyacımız var ve bu bizim için olumlu bir durum.

İstanbul’a kar yağacak mı? İşte o cevap İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? İŞTE O CEVAP
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