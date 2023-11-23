İstanbul’a kar yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Bu seneki geçtiğimiz kışa göre daha sert geçeceğini daha soğuk olacağını ve yağışın daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Özellikle küresel sistemler açısından baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Aralık ayından itibaren bu sistemler daha etkili olacak. Birkaç ay boyunca bu etki sürecek. Yağışa ihtiyacımız var ve bu bizim için olumlu bir durum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN